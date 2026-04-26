Калининградский боксёр Сергей Горохов завоевал в Турции титул чемпиона мира, поединок был сорван массовой дракой (видео)

Боксерский поединок с участием калининградского спортсмена Сергея Горохова, прошедший в турецком Трабзоне, завершился массовой дракой и был прерван. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает турецкий портал Karar.

Инцидент произошёл накануне после боя за титул чемпиона мира по версии UBO. Сергей Горохов одержал победу над турецким спортсменом Эмирханом Калканом.

Схватка носила напряжённый характер. После завершения боя Горохов начал праздновать победу. В это время на ринг выбежали зрители, недовольные исходом встречи. Началась потасовка, в ходе которой в сторону участников полетели бутылки и стулья.

Организаторы турнира были вынуждены остановить соревнования без официального объявления победителя. Через громкоговорители присутствующих призывали к соблюдению порядка, однако стабилизировать ситуацию удалось не сразу.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Планируется установить личности участников беспорядков с использованием записей камер видеонаблюдения и мобильных устройств.

После драки Сергея Горохова и других россиян отвезли в больницу. Сам он, по его словам, пострадал не сильно.

«Я нокаутировал дважды турецкого бойца, но турки повели себя, конечно, некрасиво, — отметил Сергей Горохов в своем телеграм-канале. — Но, слава богу, все живы. Замес произошёл такой жёсткий».

Российские спортсмены заявили, что не намерены задерживаться в Турции и хотели сразу полететь в Грузию. Оттуда на машине — до Минеральных вод.

«С Минеральных вод — до Калининграда. Спасибо всем за поддержку!» — подчеркнул Сергей Горохов. — Пояс чемпиона мира у нас! Чемпион мира по боксу появился в России и в Калининграде!»

Сергею Горохову 36 лет, он является уроженцем Калининграда. В 2015 году спортсмен стал чемпионом СНГ, в 2021 году завоевал титул WBC International на турнире в Сербии, а в 2023 году одержал победу на профессиональном турнире в Москве.