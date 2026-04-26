В России ввели ценз оседлости для получения единого пособия

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России единое пособие иностранцам будет выплачиваться только через пять лет после получения российского гражданства. Правила изменены правительством РФ, сообщает в воскресенье, 26 апреля, ТАСС.

Нововведение вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Раньше в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ.

Теперь формулировка уточняется: чтобы получить право на единое пособие, нужно «постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет». Требование о пятилетнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином (это в том числе жители Донбасса и Новороссии), на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, людей раздражают истории, когда социальные выплаты воспринимаются как легкий способ заработать при отсутствии реальной укорененности в стране.

«Новые условия ориентированы на то, чтобы единое пособие не оформлялось подряд всем приезжим, получившим статус совсем недавно, и чтобы у граждан было ощущение порядка в системе поддержки», — отметил Говырин.

Единое пособие — это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Право на получение единого пособия имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.