В Калининграде почтили память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

В Калининграде прошли памятные мероприятия в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В воскресенье, 26 апреля исполнилось 40 лет с момента одной из крупнейших техногенных катастроф в мире.

В Доме офицеров Балтийского флота прошло собрание, в котором приняли участие сотрудники МЧС России, представители силовых структур, общественных организаций, а также кадеты. К мемориалу в честь ликвидаторов атомных катастроф были возложены цветы.

«Одними из первых сотен тысяч ликвидаторов масштабной ЧС стали пожарные. По долгу службы они боролись с пламенем, охватившим реактор. Есть ликвидаторы и среди ветеранов регионального чрезвычайного ведомства», — ответили в региональном МЧС.