Власти Калининграда выделяют 8,5 млн рублей на ремонт крыши детской музыкальной школы им. Глиэра

В Калининграде решили провести капитальный ремонт крыши здания детской музыкальной школы им. Р. М. Глиэра на ул. Огарёва. На эти цели выделено 8,5 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион стартовал 24 апреля. Приём заявок продлится до 5 мая. В торгах могут принять участие только организации малого и среднего бизнеса.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Вилла XX века». Все работы необходимо закончить в течение 60 дней с момента заключения контракта. Уполномоченный орган по организации и проведению аукциона — комитет по финансам администрации Калининграда.