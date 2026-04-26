Холодно и мокрый снег: погода в Калининграде и области в воскресенье, 26 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в воскресенье, 26 апреля, ожидается холодная и ветреная погода. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным метеорологов, температура воздуха днём по области — не выше +5...+7 °С. К вечеру похолодает до +2...+4 °С.

Утром и днём ожидаются локальные кратковременные заряды дождя с мокрым снегом. В частности, с утра снег выпал в Советске.

Порывы северо-западного ветра днём будут достигать 15-18 м/с, местами до 19-22 м/с. Вечером осадки прекратятся, порывы ослабнут до 12-16 м/с.