В Калининградской области до конца апреля сохранится холод, но с начала мая возможен резкий прогрев

В регионе до конца апреля сохранится холод, но с начала мая возможен резкий прогрев. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в субботу, 25 апреля.

С воскресенья и как минимум до 30 апреля дневные температуры не превысят +10…+11°С, а в ближайшие сутки воздух прогреется лишь до +5…+7°С. Ночами в регионе сохраняется высокая вероятность заморозков. В среду температура может опускаться до 1…–3°С, на уровне почвы — ещё ниже. Похолодание связано с притоком арктического воздуха между антициклоном над Британскими островами и циклоном над европейской частью России.

Ситуация начнёт меняться в первые дни мая. По актуальным расчётам, с 1–2 числа температура может вырасти до +15…+20°С и выше. Потепление принесёт смещение антициклона к востоку Европы — регион окажется на его тёплой западной периферии, куда будет поступать разогретый тропический воздух из южных широт. При преобладании прояснений дневной прогрев способен поднять температуру и выше +20°С.