Каждая третья калининградка не чувствует себя участницей «гонки за красотой»

Более трети калининградок (28%) не считают себя участницами так называемой «гонки за красотой». Об этом говорят результаты исследования, проведенного ювелирным брендом SOKOLOV.

Три четверти женщин утверждают, что социальные сети являются главным источником давления, создавая бесконечные тренды и усиливая сравнение с другими. 8 из 10 опрошенных признают, что иногда чувствуют необходимость выглядеть ухоженно всегда и везде. Хотя уход за собой продолжает оставаться важной частью жизни, отношение к нему стало более прагматичным. Около 25% женщин делают это с удовольствием, 28% говорят, что иногда устают от этого, а 22% стараются минимизировать усилия, ограничиваясь базовым уходом.

«Гонка за красотой» чаще воспринимается не как единый стандарт, а как набор требований. Для 64% это необходимость успевать всё сразу — уход, макияж, спорт, сон и питание. При этом не все чувствуют усталость. По данным опроса, 32% женщин признались, что выдохлись от этой гонки, но 40% считают, что вовсе не участвуют в ней. Ещё 31% говорят, что им этот процесс даже нравится.

Чаще всего необходимость «выглядеть на уровне» калининградки ощущают на работе и деловых встречах (67%), на свиданиях (60%) и при встречах с подругами (48%). Почти половина отмечают, что особенно задумываются о внешнем виде при публикации фото или сторис. На восприятие внешности также влияет окружение: 76% женщин хотя бы иногда сталкивались с ощущением, что их воспринимают иначе без макияжа или укладки.