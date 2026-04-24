«Сделано в Калининграде»: у «Философского» моста откроется ярмарка местных ремесленников

На набережной Преголи у «Философского» моста с 1 мая по 31 июля будет работать ярмарка калининградских ремесленников, приуроченная 80-летию региона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ежедневно с 12:00 до 19:00 здесь можно будет:

  • купить украшения, керамику, текстиль, игрушки и многое другое ручной работы под маркой «Сделано в Калининграде»;
  • поучаствовать в ремесленных мастер-классах;
  • в выходные и праздничные дни с 12:00 до 14:00 послушать выступления музыкантов.

Посетителям обещают творческую атмосферу и уникальные подарки. Участие для местных ремесленников — бесплатное.

На острове Канта 25 апреля запускают весеннюю ярмарку.

