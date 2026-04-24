От Сельмы до Космы: что предложат калининградцам взамен автобуса №70

В Калининграде с 1 мая упраздняют маршрутку №70, которая курсировала от дворца спорта «Янтарный» до «Автотор-Арены». Вместо этого два микрорайона областного центра соединит автобус №22. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Интервал движения в рабочие дни составит от 16 до 18 минут, по выходным и праздникам от 17 до 22 минут.

Новый маршрут пройдёт от дворца спорта «Янтарный» до Силикатного завода по следующей схеме: ул. Согласия — Гайдара — Советский проспект — проспект Мира — Химическая — Тенистая аллея — Менделеева — проспект Победы — Новгородская — Ижорская — Урицкого — Старшего сержанта Карташева — Макаренко — Механическая — Тихоокеанская — Спасателей. Этот маршрут пока временный, он изменится после завершения ремонта на ул. Челюскинской.