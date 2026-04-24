В Калининграде с 1 мая изменится маршрут автобуса №88

С 1 мая автобус №88 в Чкаловске будет курсировать по новому маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

В направлении конечного пункта «ул. Докука» маршрутки пойдут по улицам Габайдулина — Лейтенанта Калинина — Лукашова — Горбунова — Беланова, — ул. Докука.

На обратном пути в направлении ул. Суздальской общественный транспорт направят по улицам Докука — Беланова — Горбунова — Т. Кабилова — Жиленкова — Габайдулина.