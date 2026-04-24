В Черняховске из-за короткого замыкания сгорели два сарая, огонь перекинулся на крышу соседнего дома

На улице Победы в Черняховске сгорели два деревянных сарая, общей площадью 70 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу соседнего одноэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в пятницу, 24 апреля.

Пожар начался, по предварительной версии, из-за короткого замыкания. Пламя тушили 13 пожарных при поддержке трёх единиц спецтехники. Здание удалось отстоять, пострадавших нет.