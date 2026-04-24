«Единая Россия» провела «Диктант Победы» в Калининградской области — Кропоткин

«Диктант Победы» написали в школах, музеях, ведущих вузах Калининградской области, библиотеках, детских садах, воинских частях ВС РФ, Балтийского флота и Росгвардии, пожарных частях МЧС России, на заводе «Янтарь» и в кардиоцентре. Об этом «Клопс» сообщил председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин в пятницу, 24 апреля.

Основной площадкой стал Музей Мирового океана. Во вступительном слове Андрей Кропоткин напомнил о том, что сохранение исторической правды — ключевой приоритет народной программы «Единой России».

«Во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твёрдости духа, которого ещё не знал мир. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань уважения предкам. Советский Союз в этот период нашей истории потерял 27 миллионов человек. Поэтому мы должны помнить тех, кому сегодня обязаны своей свободой и независимостью»,— сказал Андрей Кропоткин.

С приветственным словом к участникам обратился и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Участие в «Диктанте Победы» является настоящим гражданским поступком — это достойный способ отдать дань памяти и уважения победителям в жестокой борьбе с опасным врагом – нацистской Германией», — отметил он.