Работа мечты и ключи от квартиры: «АВТОТОР» запускает жилищный социальный проект

Калининградская область уже много лет остаётся одним из самых притягательных регионов нашей страны. Кто-то едет к нам за неповторимой европейской архитектурой, кто-то — за мягким климатом на морском побережье. Теперь к этим магнитам добавляется ещё один: крупнейшее промышленное предприятие края «АВТОТОР» запускает мощную социальную программу, в центре которой — новое служебное жильё для нынешних и будущих работников. Презентация проекта состоялась 23 апреля в жилом комплексе «АВТОТОР Парк» на Челюскинской улице в микрорайоне имени Александра Космодемьянского.

«Всё включено» + шикарный вид в подарок Нынешний год стал переломным в истории «АВТОТОР». Пережив практически полную остановку заводов после ухода прежних партнёров в 2022-м, калининградский производитель не только смог вновь запустить конвейер, но и начал реализацию одного из самых дорогостоящих инвестиционных проектов в истории Калининградской области. В регионе с нуля создаётся Кластер автокомпонентов и электромобилей — высоколокализованная производственная база, которая позволит развивать технологические компетенции и ускорит процессы импортозамещения в ключевых сегментах автомобильной промышленности для достижения технологического суверенитета. Важно, что в непростое время «АВТОТОР» смог сохранить костяк своего коллектива. Сегодня 40 процентов заводчан имеет стаж работы на предприятии более 15 лет. Для поддержки сотрудников автопроизводитель предлагает солидный пакет, включающий несколько десятков социальных льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором. Теперь компания готова пойти ещё дальше и помочь работникам в решении столь острого во все времена жилищного вопроса. «Самое дорогое — не железо, самое дорогое — люди, и мы рады, что многие остались с нами, несмотря на все сложности, — отметил председатель совета директоров «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов. — Ещё в 2022 году основатель нашей компании Владимир Иванович Щербаков поставил задачу начать строить жильё, чтобы вернуть специалистов, по понятным причинам покинувших предприятие, и привлечь на заводы новые квалифицированные кадры. В настоящее время "АВТОТОР" углубляет технологические компетенции, развивает направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в автомобильном производстве, реализует новые индустриальные проекты, что требует привлечения высококвалифицированных специалистов нового уровня. В рамках второй очереди нашего Кластера создаются производства в новых для региона отраслях. По ряду направлений таких специалистов в Калининградской области сегодня просто нет, поэтому мы не только расширяем географию подбора кадров, но и усиливаем меры социальной поддержки. Для нас важно не только привлекать новых специалистов, но и создавать достойные условия для тех, кто уже работает на предприятии и связывает с компанией своё будущее». Служебные квартиры заводчанам предоставляются в «АВТОТОР Парке», который скоро откроет двери для своих жильцов. Комплекс, строящийся по самым современным стандартам, находится буквально в нескольких шагах от дворца спорта «АВТОТОР-Арена» и предлагает всё, что необходимо для комфортной жизни. В просторном дворе (все парковочные места, кстати, вынесены за периметр) есть не только игровые площадки, но даже футбольное поле, отвечающее нормам УЕФА!

Почётные гости и участники презентации смогли лично оценить и квартиры, в которых поселятся автоторовцы. Жильё сдаётся с полной отделкой, стильной уютной мебелью и полным набором техники, включая стиральную машину и телевизор. Обитателей верхних этажей ждёт ещё и приятный бонус: прямо из квартиры можно будет выйти на просторную террасу и наслаждаться свежим воздухом и шикарным видом на окрестности. «Сегодняшнее событие действительно имеет огромное значение для Калининградской области, — отметила депутат Государственной думы РФ Марина Оргеева. — Мы все понимаем: кадры решают всё, и обеспечение людей жильём — один из ключевых факторов успешного развития региона и страны. Социальные инициативы, которые реализует "АВТОТОР", — это вклад не только в экономику, но и в улучшение качества жизни в регионе, привлечение специалистов из других областей и даже из-за рубежа. Такой опыт важен и для других предприятий — работать не только для производства, но и для людей. Особенно символично, что этот проект реализуется в год 80-летия Калининградской области. Это заметный вклад в будущее региона, открывающий новые возможности для его жителей».

Открыты для всего мира В «АВТОТОР» рассчитывают, что решение «квартирного вопроса» позволит привлечь на предприятие новых работников не только из других регионов России, но и из других стран. Чтобы развивать взаимодействие в этом направлении, «АВТОТОР» подписал соглашение о сотрудничестве с Центром содействия переселению «Соотечественник». Компания также продолжит системную работу со структурами Россотрудничества и АНО «Путь Домой». «Это партнёрство помогает снимать ключевые барьеры, с которыми сталкиваются люди, планирующие переезд в Россию, — прежде всего вопросы трудоустройства, жилья и адаптации. Мы рассчитываем, что следующим шагом станет подписание расширенного соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме», — рассказал в видеообращении руководитель проекта «Путь Домой» Анатолий Бублик. Среди работников «АВТОТОР» уже есть те, кто переехал в нашу область из-за границы. Иван Кузмаул с семьёй раньше жили в Германии. Сейчас Иван — наладчик станков ЧПУ предприятий Кластера автокомпонентов «АВТОТОР».