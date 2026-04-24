Три игровых площадки и тротуар до школы появятся в Славском округе

В Славском округе ко Дню защиты детей запустят три большие игровые площадки, а к школе в Ясном будет теперь вести безопасный тротуар. Об этом глава МО Сергей Яцков рассказал во время прямого эфира в ЦУР Калининградской области во «ВКонтакте» в пятницу, 24 апреля.

Вопросы о детских площадках слушатели трансляции задавали едва ли не чаще всего. Глава округа заверил, что работа уже в процессе, а где проблемы ещё не решены, там власти постараются как можно скорее с ними разобраться.

Это касается, например, ограды вокруг игрового городка в посёлке Мысовка. «Мы же там её в прошлом году поставили, что-то за зиму изменилось? — удивился Сергей Яцков. — Съездим, проверим. Там хорошая площадка, с резиновым покрытием.

Она же возле дороги находится, мы там сразу смонтировали ограждение».

Три площадки заработают в округе 1 июня: в посёлках Ржевское, Ясное и Охотное. Открытие их торжественно отпразднуют в День защиты детей. Сейчас многое уже готово. Например, в Ржевском работы на завершающей стадии, но в прошлом году укладку резинового покрытия отложили до весны из-за холодов. Ещё несколько новых площадок, например, в Советском, появится в течение лета, для них уже выделены средства на оборудование.

Глава добавил, что помнит не только о досуге ребят, но и о безопасности. В этом году 8,2 млн рублей выделено в округе на то, чтобы проложить тротуар к школе в Ясном.

«Там была большая проблема, — прокомментировал Яцков вопрос одной из слушательниц. — Дорога, которая ведёт к одной из школ, хорошая.

Она заасфальтирована, даже ям почти нет. Но не было тротуара, дети ходили по обочине».

В рамках «Программы конкретных дел» пешеходная дорожка была профинасирована. В течение месяца муниципальные власти надеются решить все организационные вопросы и найти подрядчика. К 1 сентября тротуар обустроят и ученики смогут попадать на уроки, не рискуя попасть под колёса.

Кроме того, глава округа напомнил, что на той же дороге есть ещё два сложных участка. Первый периодически грейдируется, на втором сохранилось историческое покрытие. Там сейчас перекладывыают брусчатку и убирают «асфальтовые латки».