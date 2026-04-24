В Славске разобьют два новых сквера, а зону у бассейна будут развивать — Сергей Яцков

В Славском округе в честь юбилея области разобьют два новых сквера, а плавать в местном бассейне станет ещё удобнее. Об этом глава МО Сергей Яцков сообщил во время прямого эфира в ЦУР Калининградской области во «ВКонтакте» в пятницу, 24 апреля.

Первая из новых рекреационных зон — парк Победы, с которым пока вышла некоторая накладка. Подрядчик из Санкт-Петербурга, выигравший тендер, по словам главы МО, «разочаровал», и контракт с ним пришлось расторгнуть. Теперь экстренно готовятся торги, чтобы оперативно выбрать нового исполнителя и завершить работу.

«Объект интересный, но технически сложный, а деньги большие, — отметил Сергей Яцков. — Не хочется торопиться. Не просто: конфетку подарили, а через три года давайте ремонтировать. Всё сразу будем делать хорошо».

Второй сквер, посвящённый памяти переселенцев в Калининградскую область после войны, будет расположен рядом с уже получившим некоторую известность славским бассейном. Этот проект победил в отборе, который проводил областной минкульт. «Там будет много зелени и цветов», — заверил Яцков.

Чемпионат моржей станет ежегодным

Он добавил также, что благоустройство территории у бассейна продолжится: уже этим летом там планируют открыть прокат шезлонгов и зонтов. Сейчас идут переговоры с местными предпринимателями, чтобы поставить поблизости палатки с фастфудом.

Кстати, чемпионат России по зимнему плаванию, который недавно состоялся в Славске именно благодаря возрождению бассейна, теперь планируют сделать ежегодным. «Я никогда не видел столько людей с горящими глазами, которые готовы залезть в холодную воду», — с воодушевлением отметил Сергей Яцков.