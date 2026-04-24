В Славске начинают прокладывать теплотрассу для новой газовой котельной

В Славске одна новая газовая котельная сможет заменить две угольных, сейчас в городе начинают прокладывать теплотрассу. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Яцков во время прямого эфира в ЦУР Калининградской области во «ВКонтакте» в пятницу, 24 апреля.

Газовая котельная, которая будет отапливать, в частности, микрорайон Вокзальный и улицу Советскую в Славске, уже начала строиться. На этой неделе муниципальные власти провели встречу с местными жителями, чтобы уточнить, как именно пройдут коммуникации.

«Мы перекладываем там все теплотрассы, меняем отрезок старой и дополнительно укладываем новую, — объяснил Сергей Яцков. — Спасибо министерству строительства за возможность создать объект комплексно, не по кускам. Уже начался дачный сезон, люди начали сажать кто ягодки, кто цветочки. Встретились, обсудили, где точно она будет проходить, чтоб ничему не мешало».

Активная фаза работ стартует после майских праздников, сразу после отключения отопления. По графику сдать объект предстоит до декабря, но глава рассчитывает закончить всё до холодов. «К отопительному сезону будет запущена, — отметил он.

Уже кочегары переучиваются на обслуживание газовых установок. Проект готов, и он очень хороший».

Кроме того, Сергей Яцков прокомментировал газоснабжение посёлка Большаково. По его словам, голубое топливо к его границам уже подведено, установлено оборудование ШРП (шкафной регуляторный пункт).

Но чтобы удешевить подключение для жителей, местные власти приняли решение сначала провести газопровод к социальным объектам: детскому саду, школе и ДК. Это позволит раскинуть основные коммуникации по всей территории посёлка.

После этого люди тоже смогут обратиться за техусловиями. А в администрации их проконсультируют, как подключить дома к газу максимально быстро и эффективно.