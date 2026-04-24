Дятлова рассказала, придётся ли платить калининградцам за отопление в мае

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Некоторым калининградцам не придётся платить за отопление в мае, даже если батареи не остынут в первые несколько дней месяца. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 24 апреля.

В первую очередь это касается жителей квартир с центральным отоплением и без счётчиков. «За эти [майские] дни они оплачивать не будут», — заверила глава администрации.

В домах, где есть приборы учёта, по словам сити-менеджера, жильцы заплатят только за то, что «потребили». Если батареи будут греть до 4 мая, то в июньских квитанциях отобразится сумма именно за фактическое потребление.

Несмотря на то что ранее председатель комитета горхозяйства Максим Федосеев называл ориентировочную дату 4 мая, власти не спешат подписывать постановление. Причина — капризная калининградская погода.

Среднесуточную температуру власти отслеживают ежедневно. Преждевременное отключение может привести к выстуживанию квартир. Например, минувшей ночью столбик термометра опускался ещё почти до нуля.

При этом Дятлова напомнила, что система едина: нельзя отключить только жилые дома, оставив тепло в детских садах и больницах.

Официальное решение об окончании отопительного сезона будет принято, когда в течение пяти суток среднесуточная температура будет стабильно держаться выше +8 °C.