В Кафедральном соборе рассказали, что будет с кинотеатром под эстакадой при её сносе

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

При сносе эстакадного моста киноконцертной площадке на острове Канта придётся переехать. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» в пятницу, 24 апреля, заявил директор Кафедрального собора Григорий Хуциев.

«Если дойдёт дело до сноса эстакадного моста и строительства, то мы культурное место всё полностью перенесём на южную поляну острова Канта. Это там, где стоит скульптура Максима Горького», — рассказал Хуциев.

Другие элементы благоустройства тоже по возможности перенесут или законсервируют на время.

«В любом случае, все деньги, которые были потрачены мы получили не из бюджета, а от своей собственной деятельности», — заключил директор Кафедрального собора, добавив, что территорию вокруг здания продолжат приводить в порядок.