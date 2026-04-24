Застройка острова Канта может привести к утрате Кафедрального собора, заявил его директор

Капитальное строительство на острове Канта может уничтожить Кафедральный собор. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» в пятницу, 24 апреля, заявил директор учреждения Григорий Хуциев.

«Капитальное строительство на острове Канта вести невозможно. Нельзя. Это недопустимо. Гидрогеологическая обстановка там такая, что любым строительством мы можем вызвать необратимые изменения, которые приведут к утрате собора», — заявил Хуциев.

Директор собора ссылается на данные, которые приводит подрядчик, отвечающий за мониторинг его состояния и будущую реконструкцию.

«Давайте оставим остров Канта в покое, оставим его культурным пространством, где ядром является собор, и больше не будем размышлять о том, что там ещё можно построить», — заключил Хуциев.