Застройка острова Канта может привести к утрате Кафедрального собора, заявил его директор

  1. Калининград
Капитальное строительство на острове Канта может уничтожить Кафедральный собор. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» в пятницу, 24 апреля, заявил директор учреждения Григорий Хуциев.

«Капитальное строительство на острове Канта вести невозможно. Нельзя. Это недопустимо. Гидрогеологическая обстановка там такая, что любым строительством мы можем вызвать необратимые изменения, которые приведут к утрате собора», — заявил Хуциев. 

Директор собора ссылается на данные, которые приводит подрядчик, отвечающий за мониторинг его состояния и будущую реконструкцию. 

«Давайте оставим остров Канта в покое, оставим его культурным пространством, где ядром является собор, и больше не будем размышлять о том, что там ещё можно построить», — заключил Хуциев.

Подрядчик, отвечающий за реставрацию Кафедрального собора, не будет закрывать его на время проведения работ.

