В прокуратуре рассказали, почему отказывают контрольным органам в проверках калининградского бизнеса

Калининградская прокуратура призывает бизнес активнее жаловаться на произвол со стороны контролирующих органов, обещая всемерную поддержку. Об этом заявил начальник отдела за соблюдением федерального законодательства Калининградской областной прокуратуры Александр Соколов, недавно назначенный на эту должность, на круглом столе в региональной торгово-промышленной палате.

По его словам, вся контрольно-надзорная деятельность теперь полностью замкнута на органы прокуратуры.

«Эти полномочия полностью у районов отобрали, — отметил представитель надзорного ведомства. — В 2025 году мы согласовали только 40% плановых проверок от предложенных контролёрами. Больше половины мы не согласовали. Мы не позволяем контрольно-надзорным органам создавать излишнее административное давление на бизнес. По внеплановым проверкам мы согласовали только половину. И только в тех исключительных случаях, где речь идёт, как правило, об угрозе жизни и здоровью граждан».

Обращаясь к представителям калининградского бизнеса, Александр Соколов рассказал, что прокуратуру не интересует финансово-хозяйственная деятельность предпринимателей.

«Мы с вами взаимодействуем и можем взаимодействовать только в том случае, если у вас начинаются какие-то проблемы в части выплаты заработной платы, несчастные случаи на производствах, отдельные моменты, связанные с использованием государственного имущества и бюджетных средств, — подчеркнул он. — Как правило, напрямую у нас с вами взаимодействия нет. Основная наша задача — это обеспечить соблюдение органами контроля законодательства при проведении проверок. Мы реагируем как на факты бездействия, так называемого амнистирования, но не менее строго мы реагируем на те факты, когда органы контроля создают излишнее давление, так скажем, перестарались при проведении мероприятий».

Александр Соколов призвал бизнесменов не держать в себе претензии к госорганам: «Если у вас есть какие-либо проблемы при взаимодействии с органами контроля, о которых вы не можете сказать на широкой публике, есть какие-то моменты, которые требуют детальной проработки, возможно, взаимодействия с коллегами по правоохранительному блоку, мы в этот вопрос готовы включаться. Задача Генеральным прокурором поставлена чётко: с учётом существующего положения дел в экономике мы обязаны обеспечить стабильное развитие бизнеса, занятость населения. Ну и говоря про Калининградскую область — чтобы она сама себя обеспечивала всем необходимым с учётом существующей изоляции».