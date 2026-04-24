«Мы можем получить коллапс»: калининградский бизнес обеспокоен нововведениями в экспедировании грузов

При введении обязательного электронного оформления экспедиторских документов не были учтены особенности Калининградской области. Такое мнение высказал президент региональной торгово-промышленной палаты Феликс Лапин на круглом столе по взаимодействию бизнеса с управлением Россельхознадзора.

«Дело в том, что с первого сентября в соответствии с изменённым законом о транспортно-экспедиционной деятельности все товаро-транспортные документы по территории Российской Федерации должны быть в электронном виде, — подчеркнул Феликс Лапин. — И там забыли, абсолютно забыли, что в Калининградскую область с электронным документом не попадёшь. Ни через Латвию, ни через Литву, никаким другим путём. Наши таможенные органы тоже работают только с физическими документами — не работают сегодня электронным образом».

Обращаясь к руководителю регионального управления Россельхознадзора Владимиру Чухареву, Феликс Лапин попросил его учесть этот аспект в своей деятельности.

«Боюсь, что мы сможем здесь получить коллапс», — предупредил президент Калининградской ТПП.

С 1 сентября формировать экспедиторские документы можно только в электронном виде, подписывая их усиленной квалифицированной или неквалифицированной (для физлиц) электронной подписью. Документы должны направляться в государственную информсистему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). До 1 мая 2027 года все экспедиторы (юрлица и ИП) обязаны зарегистрироваться в реестре. Тех, кто ведёт транспортно-экспедиционную деятельность, не состоя в реестре, привлекут к ответственности.