Квартира в грязи, дети без школы: шестерых ребят и их маму из Калининграда отправили в гусевский ресурсный центр

Многодетную семью из Калининграде, которые живут в антисанитарной квартире без нормальных условий, отправили в гусевский ресурсный центр «Доверие». Об этом «Клопс» сообщили в минсоцполитики региона в пятницу, 24 апреля.

Для шестерых детей и их матери подготовили отдельную комнату. Семью обеспечат питанием, а если нужно — вещами, игрушками и детскими товарами. С детьми будут заниматься логопед и массажист. Их ждут кружки, бассейн, экскурсии и выставки. Параллельно специалисты помогут маме оформить детей обратно в садик и школу. Саму женщину не бросают — она на постоянной связи с опекой и министерством.

«Женщина относится к категории лиц из числа детей-сирот, поэтому ей ранее была предоставлена благоустроенная квартира в Калининграде, где она и проживала с детьми. Сейчас министерство соцполитики, органы опеки муниципалитета взаимодействуют с некоммерческими организациями и социальными партнёрами, чтобы с их помощью в момент отсутствия семьи провести косметический ремонт в квартире и создать там безопасные и комфортные условия для жизни детям в дальнейшем», — добавили в ведомстве.