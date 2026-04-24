«Хотим избежать закрытия»: директор Кафедрального собора — о реконструкции здания

  1. Калининград
Подрядчик, отвечающий за реставрацию Кафедрального собора, не будет закрывать его на время проведения работ. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» в пятницу, 24 апреля, заявил директор учреждения Григорий Хуциев.

«Уже больше года ведётся мониторинг состояния собора. Работу осуществляет компания, лидер этого вида деятельности — «Геореконструкция». И мы хотели избежать столь глобальных мер по противоаварийным работам, как закрытие собора, установка дополнительных усиливающих конструкций», — отметил Хуциев.

По словам директора собора, учёные заверили, что есть более современные методики. 

«Эксперты пришли к выводу, что нужен постоянный мониторинг, ряд мероприятий в ближайшее время провести, чтобы предотвратить негативный сценарий», —  уточнил Хуциев. 

Проблемы старинного здания не новы — на стенах продолжают разрастаться трещины, собор продолжает оседать.

«Проектные работы будут вестись следующие полгода, как только мы получим документацию. Обязательно всех заинтересованных лиц с ней ознакомим», —заключил Григорий Хуциев.

В Кафедральном соборе на острове Канта установлено специальное оборудование, которое поможет следить за трещинами в стенах. Чтобы понять, не растут ли они, потребуется несколько лет.

