Бренды на перепродаже: аналитики рассказали, какую люксовую одежду покупают калининградцы

Аналитики «Авито» провели исследование продаж люксовых товаров и выявили, что на вторичном рынке в Калининграде жители чаще всего покупали вещи от брендов HUGO и YSL. Это подтверждает тренд на рост интереса к ресейл-рынку и винтажной одежде, обуви и аксессуарам.

Самые заметные изменения за 2025 год касаются увеличения спроса на бренды HUGO (+67%), YSL (+50%) и Chanel (+17%). В женской и мужской одежде также наблюдается рост интереса к люксовым маркам. Например, в женской одежде лидируют Balenciaga (+82%), Givenchy (+50%) и Louis Vuitton (+28%). В мужской одежде особенно активно покупали товары от Louis Vuitton (удвоение продаж), HUGO (удвоение продаж) и Loro Piana (+50%).

В области обуви также наблюдается увеличение продаж премиальных брендов. Среди женской обуви выделяются Hermes (+19%), Chanel (+13%) и Dolce&Gabbana (+3%). Мужская обувь от Balenciaga и Dolce&Gabbana также пользуется высоким спросом.

Не остаются в стороне и аксессуары: сумки, рюкзаки и чемоданы от YSL (рост в 3 раза), Balenciaga (+93%) и Burberry (+19%) демонстрируют наибольший рост на Авито. В люксовых аксессуарах внимание покупателя привлекают вещи от Chanel (х2,5 раза), Hermes (х2,5 раза) и Louis Vuitton (х2 раза).

Для продажи товаров в категориях «Женская и Мужская одежда», «Обувь», «Сумки, рюкзаки и чемоданы» и «Аксессуары» на сумму от 5 000 до 150 000 рублей продавцы могут пройти процедуру аутентификации, отправив фотографии деталей товара. Это даёт покупателю уверенность в оригинальности изделия.