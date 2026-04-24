За год доход калининградских таксистов упал на 30-40%

В Калининграде с мая прошлого года наблюдается устойчивая тенденция снижения доходов водителей такси. Об этом на круглом столе, посвящённом электротранспорту, сообщил Роман Романов — директор компании «РИК», предоставляющей автомобили в аренду таксистам.

«Расходы на содержание автомобиля растут неуклонно, что, конечно, затрудняет работу таксистов. Для водителя это означает, что его расходы увеличиваются, а стоимость заказов на такси, наоборот, снижается. Иногда в часы пик кажется, что тарифы высокие, но если сравнить доход за год, то он снизился на 30-40%», – отметил Романов.

По его мнению, одним из возможных решений проблемы могут стать электрические автомобили, при использовании которых расходы существенно снизятся. Но, как подчеркнул Романов, есть определённые сложности: «Например, водители пока не готовы стоять на зарядке раз в четыре часа».

На рынке, по мнению предпринимателя, пока нет таких электромобилей, которые бы полностью удовлетворяли требования таксистов.

«Для такси машина считается хорошей, если она спокойно пробегает 300 тысяч — 500 тысяч без особых проблем. Тогда экономика бьётся», — считает Романов.

Китайские модели, которые купили для таксопарков, могут пройти 200 тысяч километров, но они не подпадают под закон о локализации. Это значит, что через пять лет они будут невыгодны.