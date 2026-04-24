С 1 мая из Калининграда начнёт курсировать сезонный рельсобус в Железнодорожный

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

С 1 мая на маршруте Калининград – Железнодорожный начнёт курсировать новый сезонный рельсобус. Вагон будет оформлен в тематическом стиле, отражающем достопримечательности Правдинского муниципального округа, сообщает пресс-служба КЖД.

Поезд будет отправляться с Южного вокзала по выходным и праздничным дням в 9:15 и прибывать в Железнодорожный в 11:35. Обратное отправление из посёлка состоится в 15:25, с прибытием в Калининград в 17:46. В пути будет остановка на станции Черняховск, где пассажиры смогут отдохнуть 15 минут.

В вагонах рельсобуса будут размещены постеры с фотографиями и информацией о Правдинском районе, включая истории о Железнодорожном. 1 мая пассажиров будет сопровождать команда артистов проекта «Город-театр», которые проведут викторину с билетами на свой спектакль в качестве приза.