Мусор в кошельке исчезнет: торговые сети отменят бумажные чеки, чтобы сохранить леса России — опрос покупателей

Каждый третий согласен на информацию об оплате покупок только в телефоне.

22 апреля во всём мире отпраздновали День Земли. В рамках этого события магазины обсудили свои ежедневные неэкологичные отходы. Одной из главных проблем стала переработка чековой ленты, число которой хотят сократить. Это уже сделала торговая сеть «Пятёрочка», входящая в продуктовую розничную компанию X5, объявив новый ежегодный праздник — День перехода на электронные чеки.

Масштаб проблемы в цифрах

По данным Федеральной налоговой службы, ежегодно в России печатается более 80 миллиардов чеков. Это колоссальный объём бумаги — около 60 тысяч тонн в год, которые оказываются на мусорных полигонах. Главная сложность заключается в том, что чековая лента сделана из термобумаги, которая практически не поддаётся переработке из-за содержания специфических химических веществ.

«Бумажные чеки в силу технических аспектов действительно трудно поддаются переработке, а их объём остаётся колоссальным. То, что кажется повседневной и незаметной частью покупки, на практике превращается в заметную нагрузку на окружающую среду. Мы хотим обратить внимание всех покупателей и пользователей услуг не только в нашей сети, но в целом по стране, что перевод чеков в электронный вид — это не только про экологичное поведение», — прокомментировал Владислав Курбатов, управляющий директор торговой сети «Пятёрочка».

Что думают покупатели?

Исследование компании Russian Field, проведённое в марте — апреле 2026 года, показало интересную тенденцию: 58% посетителей торговых сетей уже сейчас не забирают бумажные чеки на постоянной основе. При этом только 9% покупателей сознательно перешли на электронный формат, остальные 49% забывают «бумажку» на кассе, а 26% выбрасывают её сразу после выхода из магазина.

Почему хотят перейти на онлайн-чек?

33% (каждый третий клиент) находят электронный формат более удобным, так как информация о покупках всегда под рукой в мобильных приложениях. 32% покупателей не используют бумажный формат для проверки и считают его бесполезным.

Также 57% опрошенным кажется, что реальный чек всё же необходим только для товаров с гарантией, 55% — при покупке дорогой техники и 51% — при необходимости финансово отчитаться перед начальником.

«Цифра» в обмен на скидки и хорошее обслуживание

Опрос выявил, что 38% процентов готовы полностью отказаться от бумаги, а 67% согласны перейти на сторону электронных чеков при определённых условиях. Главными мотиваторами стали:

возможность получить дополнительные бонусы или скидки (50%); удобство возврата товара без поиска бумажного подтверждения (47%); желание вести более экологичный образ жизни (33%); хранение всех чеков в едином интерфейсе (31%); ускорение обслуживания на кассах (26%).

Первые «зелёные» шаги

Торговые сети развивают экологические проекты. Например, с августа 2025 года в рамках программы «Спаси лес» миллионы клиентов «Пятёрочки» перешли на использование электронных чеков. Люди могли поддержать инициативу в мобильном приложении через email, сохранив российские леса: было сэкономлено более 220 тысяч рулонов кассовой ленты, что эквивалентно сохранению 221 дерева.

«Мы надеемся, что к этой инициативе будут активно присоединяться другие компании, а средства, сэкономленные на печати чеков, пойдут на проекты по сохранению биоразнообразия лесов. Если бумажный чек необходим — предлагаем торговым компаниям использовать бумагу, сертифицированную по строгим стандартам лесной сертификации. Это поможет сохранять старовозрастные леса», — отметил Николай Шматков, директор системы «Лесной эталон», член общественного совета «Рослесхоза».

Ожидается, что ко Дню перехода примкнут и другие крупные игроки рынка. Торговая сеть считает, что коллективный подход ускорит появление новых стандартов. Цель такой стратегии — не только развить культуру осознанного потребления, но и принести пользу природе и сделать жизнь комфортнее.