EXEED объявляет о продолжении партнёрства с NOVIKOV GROUP

Компания EXEED продолжит стратегическое партнёрство с Novikov Group, создавая уникальный премиальный опыт для клиентов.

В 2026 году EXEED и Novikov Group запустят ещё больше новых совместных проектов.

Бренд EXEED объявляет о продолжении стратегического партнёрства с ресторанным холдингом Novikov Group. За прошлый год сотрудничество стало примером гармоничного взаимодействия двух премиальных игроков рынка, объединяющего в эксклюзивном партнёрстве безупречный стиль, инновационность и изысканную гастрономию.

В основе философии бренда EXEED лежит синергия технологического прогресса и бескомпромиссной безопасности. Бренд стремится создать вокруг своего клиента экосистему комфорта и эстетики — именно это послужило началом для сотрудничества EXEED и Novikov Group.

В течение 2025 года бренды реализовали серию уникальных проектов и мероприятий: запуск карты лояльности, предоставляющей скидку 10% в более чем 150 ресторанах Novikov Group, и привилегии от партнёров программы, в т. ч. уникальное предложение для покупателей EXEED при предъявлении карты Novikov, совместные гастрономические мероприятия с ресторанами Aquamarine, «Причал», China Club, организация гастрономических путешествий по России.

В 2026 году EXEED и Novikov Group запустят новые яркие и масштабные инициативы, продолжая стратегический диалог премиальных брендов.

«Мы рады объявить о продолжении сотрудничества с Novikov Group. Бренд EXEED активно трансформируется, выходя за рамки классического представления об автомобиле как средстве передвижения. 2025 год ознаменовал яркий запуск премиальной линейки гибридных автомобилей EXEED EXLANTIX ET и ES. В 2026 году мы ставим перед собой ещё более амбициозные и масштабные цели. Наше партнёрство призвано задать новые стандарты формирования премиального опыта во всех сферах жизни клиентов», — сообщила Анастасия Павленко, директор по маркетингу EXEED.

EXEED — премиальный бренд автомобилей, сочетающий инновационные технологии, высокий уровень комфорта, безопасности и экологичности. Философия бренда заключена в слогане «Born for More» — «Рождённый для большего», вдохновляя людей на постоянное самосовершенствование и достижение своих целей.

Бренд занимает лидирующую позицию в премиум-сегменте в России. В 2025 году EXEED стал четырёхкратным победителем премии «Автомобиль года», получил признание в виде ряда престижных национальных автомобильных премий включая награду «Гибрид года» по версии премии «Золотой Клаксон». Модельный ряд включает кроссоверы LX, TXL, RX и VX, а также линейку EXLANTIX на новых источниках энергии. Купе EXEED EXLANTIX ES и кроссовер EXEED EXLANTIX ET были представлены в 2025 году и уже вошли в «Книгу рекордов России», установив рекорд дальности хода среди гибридных автомобилей.



