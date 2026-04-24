Калининградцы рассказали, куда будут поступать их дети в 2026 году

В 2026 году калининградцы чаще всего будут отправлять своих детей на инженерные и медицинские факультеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob среди родителей выпускников, опубликованные в пятницу, 24 апреля.

65% родителей 11-классников планируют, что их дети будут поступать в вузы, в то время как 56% родителей 9-классников отправят своих детей в колледжи. Среди самых популярных направлений для поступления в вузы — инженерное дело и медицина (по 17% упомянутых), а на третьем месте оказались IT-специальности (13%).

Переводчики и лингвисты заняли четвёртую позицию с 10%, а юристы и учителя делят с ними 7%. Также востребованы профессии PR-менеджеров и экономистов (по 5%).

Среди тех, кто планирует поступать в колледжи и училища, особое внимание уделяется IT-направлениям: 20% родителей заявили, что их дети выберут профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (17%), на третьем — медицина (11%).