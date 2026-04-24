Гражданина, ты туда не ходи: с 24 апреля закроют тротуар эстакадного моста

В Калининграде с 24 по 30 апреля закроют для прохода тротуар на первом эстакадном мосту со стороны Музея Мирового океана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

За неделю рабочие обещают отремонтировать пешеходную дорожку. На подъёмах к переправе установят предупреждающие знаки. Перейти через оба рукава Преголи или попасть на остров Канта можно будет со стороны Кафедрального собора.

В мэрии просят прощения за вынужденные неудобства и советуют горожанам и туристам заранее выбирать маршрут.