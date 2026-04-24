Копчёная сметана, немое кино и диджеи: на Острове запускают весеннюю ярмарку

В уик-энд, 25 апреля, на острове начнётся весенняя ярмарка.
Это значит: в Культурном месте — новый сезон!
Одна Неделя еды и музыки? Такого мы и не помним. С появлением новой сцены под эстакадным мостом программа расширилась — и кинопоказы, и лекции, и фотовыставка… Неделя превратилась в три; тут и там выросли городские символы — от велосипеда до «Вагонки» и даже Дома советов. Если сохранять спокойствие, ничего не пропустите. С этим точно поможем.
Еда
44 домика с едой, 15 — с интерьерными украшениями и аксессуарами — подвинулись ближе к Культурному месту. Среди новичков — стритфуд «У костра», что обещает картофель в золе с копчёной сметаной, печёный ананас с пломбиром и лимонад из ферментированных лимонов. Внимания стоят «Берлинеры»: ребята производят колбаски почти как на «Октоберфесте», начиняя их соусами. Линейку драников с тунцом и гребешком запустит «Лобстер deli», начинки для вензелей — от «яблочного штруделя» до сыра с оливками — задумал «Трдельник». Блинчики печёт дочерний проект «Синнабона», а гонконгские вафли — энтузиасты из Зеленоградска.
Мастер-классы
Запахи моря и леса принесёт на Остров секция ремесленников: как минимум двое привезут собственные духи и диффузоры. Этнические украшения представит мастерская «Хельга». Коллекционные игрушки, вязаные сумки, шпильки из латуни тоже найдутся. Создать собственную историю можно на классах по свечекручению, литью бумаги или ткачеству. Их в белом шатре дают каждый день, и лучше сверяться с расписанием.
У Странствующей артели кстати расписания нет — фехтуй или монеты чекань сколь угодно. Кулинарные классы при ней предлагает средневековая кофейня.
Кино и музыка
Что будет происходить в Культурном месте? Жизнь на паузу вставать здесь точно не готова. Немые фильмы Бастера Китона, Всеволода Пудовкина озвучат городские музыканты и диджеи; трансляции концертов покажет виртуальный зал Московской филармонии, лекцию о музыкальном Калининграде 80-х прочтёт DJ Пенс, о прикладной урбанистике — Свят Мурунов, о немецкой кухне — Светлана Колбанева. Днём будем «В поисках вкуса» — смотреть выпуски исследовательского проекта команды Street Food Russia, вечером слушать диджей-сеты и музыку самую разную — сёрф-рок, джаз-фанк, электро-арт-поп. В дни ярмарки на Острове пройдут и специализированные маркеты — с винилом; картинами и фотографиями.
Культурный код
В этот раз ярмарка задумала поиграть в ассоциации. Всего на три недели мы поставили на Острове несколько городских символов, которые — уверены — пробудят в вас много очень личных воспоминаний. Отсылки к Калининграду получились разные, но — спойлер: здесь нет и крошки янтаря.
С понедельника по четверг ярмарка открыта с 12.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00, в Музейную ночь остаемся до 24.00.
Расписание
25 апреля
12:00 Московская филармония | трансляция концерта
14:00 В поисках вкуса: Калининград | кинопоказ
15:00 Хитмен брасс-бэнд | променад-концерт
17:00 «Шахматная горячка» | немое кино, тапёр — Андрей Коломыйцев
19:00 группа Юность | рок
20:00 Танцуй | вечеринка
26 апреля
12:00 Московская филармония| трансляция концерта
13:00 Шоу барабанщиц | променад-концерт
14:00 В поисках вкуса: хлеб на закваске и его феномен | кинопоказ
16:00 трио Париж | концерт
17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ
18:00 Счастье есть | квиз
20:00 ЗВУКБУК: Дамрава, Солидно | фолк-рок, электропоп
27 апреля
14:00 Московская филармония | трансляция концерта
15:30 В поисках вкуса: иван-чай | кинопоказ
16:00 «Бум-бум парни» | мастер-класс по ударным
17:00 Фильм, фильм, фильм | квиз
19:00 The Raushens | серф-рок
20:00 Конкурс караоке
28 апреля
14:00 Московская филармония | трансляция концерта
16:00 Арт-посольство «Супернова» | Культура города К.
18:00 «Генерал» — немое кино, тапёр | Mu_tronic
19:00 Музыкальная экспедиция | DJ Nilson
29 апреля
14:00 Московская филармония | трансляция концерта
15:00 «Калининград — органная столица России» (спикер — Евгений Авраменко) | Культура города К.
17:00 Фокстрот-бэнд | джаз
18:00 В поисках вкуса | кинопоказ
20:00 ЗВУК БУК: «Остров Канта» и Lexicon Somni | инди-рок
30 апреля
14:00 Московская филармония | трансляция концерта
15:00 «За столом у Канта» (спикер — Светлана Колбанева) | Культура города К.
16:00 Mark sx | джаз-хоп
17:00 В поисках вкуса: Кольский полуостров | кинопоказ
19:00 Другие ноты | поп-рок
1 мая
12:00 Московская филармония | трансляция концерта
13:00 Издательство Пикторика (спикер — Максим Попов) | Культура города К.
14:00 Дикси бэнд | променад-концерт
15:00 Мир, труд, май | квиз
16:00 вокальный ансамбль Летавица | фолк
17:00 «В поисках вкуса: Калининград» | кинопоказ
19:00 Ансамбль Акцент | джаз
20:00 Танцплощадка синти-поп | DJ Грета Боуи
2 мая
12:00 Московская филармония | трансляция концерта
13:00 Детская музыкальная школа имени Э. Т. А. Гофмана. Струнный ансамбль и дуэт гитаристов | академическая музыка
14:00 «Загадки острова Кнайпхоф» (спикер — Александр Попадин) | Культура города К.
16:00 Квартет Алексея Маркова | джаз-фанк, рок
17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ
19:00 Привет, Мишель | инди-рок
20:00 Танцуй | вечеринка
3 мая
12:00-19:00 Винил-маркет
12:00 Кружатся диски | DJ сет
15:00 Ezztatik band | джаз-фьюжн
16:00 «Музыкальный Калининград 80-х» (спикер — DJ Пенс) | Культура города К.
17:00 Кружатся диски | DJ-сет
20:00 Кёнигсберг ска-джаз-ансамбль | концерт
4 мая
14:00 Московская филармония | трансляция концерта
15:30 «Прикладная урбанистика» (спикер — Свят Мурунов) | Культура города К.
16:00 трио народных инструментов Калейдоскоп | концерт
17:00 В поисках вкуса: Калининград | кинопоказ
18:00 Счастье есть | квиз
20:00 Вартан Бабаян — классика, джаз, хаус | концерт ударных инструментов
5 мая
14:00 Московская филармония | трансляция концерта
15:00 «(Зоо)парк скульптур» (спикер — Светлана Колбанева) | Культура города К.
17:00 «Щенок-талисман» | немое кино, тапёр — Андрей Коломыйцев
19:00 Фильм, фильм, фильм | квиз
20:00 Сухарев бэнд | рок
6 мая
14:00 Московская филармония | трансляция концерта
15:30 «Хранители руин» (спикер — Василий Плитин) | Культура города К.
17:00 Квартет Алексея Маркова | джаз
18:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ
19:00 Mllfn | электро-арт-поп
7 мая
14:00 Камерный оркестр Детской музыкальной школы имени Э. Т. А. Гофмана | академическая музыка
15:00 «В поисках вкуса: хлеб на закваске и его феномен» | кинопоказ
17:00 трио Фокстрот | джаз
18:00 «Счастье есть» | квиз
20:00 Bob Marley трибьют | реггей
8 мая
14:00 Московская филармония | трансляция концерта
15:00 «Мифы и герои ресторанного Калининграда» (спикер — Светлана Колбанева) | Культура города К.
16:00 Местный или турист | квиз
17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ
19:00 ЗВУКБУК: Делай громче — Один миллион человек | инди-рок
9 мая
12:00 Московская филармония | трансляция концерта
14:00 Мы вращаем землю! | бардовская песня
16:00 В поисках вкуса: Ростов-на-Дону | кинопоказ
17:00 Вокальный ансамбль Летавица | фолк
19:00 трио Париж | концерт
20:00 Караоке-конкурс
10 мая
12:00–19:00 Арт-маркет
12:00 Московская филармония | трансляция концерта
13:00 «Красная книга» (спикер — Екатерина Мирошникова, «Креспектива») | Культура города К.
14:00 Mark sx | джаз-хоп
15:00 Калининградский фотосоюз (спикер — Александр Матвеев) | Культура города К.
17:00 джаз-бэнд Фокстрот | концерт
18:00 В поисках вкуса: Курск | кинопоказ
20:00 ЗВУКБУК: Солнечная ладья и Черновик | акустический концерт
11 мая
12:00 Московская филармония | трансляция концерта
13:30 Фильм, фильм, фильм | квиз
15:00 трио народных инструментов Калейдоскоп | концерт
16:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ
19:00 Лондон Париж | концерт
20:00 Танцплощадка | DJ Грета Боуи
15 мая
14:00 Московская филармония | трансляция концерта
15:30 Местный или турист | квиз
16:00 В поисках вкуса: Екатеринбург | кинопоказ
18:00 трио Париж | концерт
19:00 Максим Imanou | аудиовизуальный концерт
20:00 «Кёнигсберг-Калининград: рождение театра в послевоенное время» (спикер — Мария Дорофеева) | лекция
21:00 Родные просторы | DJ Локос
21:30 вокальный ансамбль Крайность | электрофолк
22:00 Родные просторы | DJ Локос
22:30 вокальный ансамбль Крайность | электрофолк
23:00 Родные просторы | DJ Локос
16 мая
12:00 Московская филармония | трансляция концерта
13:30 Счастье есть | квиз
14:30 В поисках вкуса: Калининград | кинопоказ
16:00 Сухарев бэнд | концерт
17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ
19:00 Иллюмия | джаз
20:00 Музыкальная экспедиция | DJ Нильсон
17 мая
12:00 Московская филармония | трансляция концерта
13:00 ансамбль Музыкальное общество Калининграда | концерт
14:00 В поисках вкуса: Удомля | кинопоказ
15:00 Руслан и Людмила. На стыке времён | мини-спектакль
17:00 Twilbard & Green tales | фолк-рок
19:00 Awakeless x Lunadon | аудиовизуальный концерт
Мастер-классы
25 апреля
12:00 шьём из меха
13:00 макраме
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
15:00 работа с деревянными аппликациями и роспись акрилом
16:00 сборка браслета
16:00 скрапбукинг
17:00 горячий декупаж со свечой
17:00 окрашивание стекла
18:00 сборка чокера
19:00 работа с кожей
26 апреля
12:00 шьём из меха
13:00 макраме
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
15:00 работа с деревянными аппликациями и роспись акрилом
16:00 сборка браслета
16:00 скрапбукинг
17:00 горячий декупаж со свечой
17:00 окрашивание стекла
18:00 сборка чокера
19:00 работа с кожей
27 апреля
12:00 работа с деревом и фурнитурой
13:00 рисуем на термоусадочном пластике
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
16:00 литьё бумаги
17:00 окрашивание стекла
18:00 лепка из глины
19:00 работа с кожей
28 апреля
12:00 работа с деревом и фурнитурой
13:00 рисуем на термоусадочном пластике
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
16:00 литьё бумаги
17:00 окрашивание стекла
18:00 лепка из глины
19:00 работа с кожей
29 апреля
12:00 работа с деревом и фурнитурой
13:00 рисуем на термоусадочном пластике
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
16:00 вяжем крючком
17:00 окрашивание стекла
18:00 свечекручение
19:00 работа с кожей
30 апреля
12:00 работа с деревом и фурнитурой
13:00 рисуем на термоусадочном пластике
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 работа с фетром
16:00 вяжем крючком
17:00 свечекручение
18:00 сборка подвеса
19:00 работа с кожей
1 мая
12:00 работа с деревом и фурнитурой
13:00 лепка из ваты
14:00 рисуем на термоусадочном пластике
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 роспись акрилом
16:00 лепка из глины
17:00 декупаж
18:00 сборка подвеса
19:00 работа с кожей
2 мая
12:00 работа с деревом и фурнитурой
13:00 шьём из меха
14:00 сборка браслета
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 роспись акрилом
16:00 работа с заготовками
16:00 скрапбукинг
17:00 декупаж
18:00 сборка подвеса
19:00 работа с кожей
3 мая
12:00 скрапбукинг
13:00 плетение в технике «шамбала»
14:00 сборка браслета
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 роспись акрилом
16:00 работа с заготовками
16:00 скрапбукинг
17:00 декупаж
17:00 роспись акрилом
18:00 сборка подвеса
19:00 работа с кожей
4 мая
12:00 скрапбукинг
13:00 плетение в технике «шамбала»
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
16:00 работа с фетром
17:00 макраме
18:00 лепка из полимерной глины
19:00 работа с кожей
5 мая
12:00 макраме
13:00 лепка из ваты
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
16:00 работа с фетром
17:00 макраме
18:00 сборка чокера
19:00 работа с кожей
6 мая
12:00 макраме
13:00 рисуем на термоусадочном пластике
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
16:00 работа с фетром
17:00 макраме
18:00 сборка чокера
19:00 формовая заливка воска
7 мая
12:00 макраме
13:00 рисуем на термоусадочном пластике
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
16:00 работа с фетром
17:00 макраме
18:00 сборка чокера
19:00 формовая заливка воска
8 мая
12:00 чеканка, wire wrapping
13:00 лепка из ваты
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
16:00 роспись акрилом
17:00 макраме
18:00 лепка из полимерной глины
19:00 работа с кожей
9 мая
12:00 чеканка, wire wrapping
13:00 шьём из меха
13:00 макраме
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
15:00 роспись акрилом
16:00 скрапбукинг
17:00 плетение в технике «шамбала»
18:00 роспись акрилом
19:00 работа с кожей
10 мая
12:00 чеканка, wire wrapping
13:00 рисуем на термоусадочном пластике
13:00 макраме
14:00 мокрое валяние
14:00 точение резцом на токарном станке
15:00 плетём из бисера
16:00 роспись акрилом
16:00 скрапбукинг
17:00 плетение в технике «шамбала»
18:00 роспись акрилом
19:00 формовая заливка воска
11 мая
12:00 работа с деревянными аппликациями и роспись акрилом
13:00 скрапбукинг
14:00 вяжем крючком
15:00 плетём из бисера
16:00 роспись акрилом
17:00 плетение в технике «шамбала»
18:00 лепка из полимерной глины
18:00 роспись акрилом
19:00 формовая заливка воска
12 мая
12:00 макраме
13:00 работа с фетром
14:00 вяжем крючком
15:00 плетём из бисера
16:00 лепка из полимерной глины
17:00 макраме
18:00 лепка из полимерной глины
19:00 работа с кожей
13 мая
12:00 сборка чокера
13:00 работа с фетром
14:00 вяжем крючком
15:00 плетём из бисера
16:00 лепка из полимерной глины
17:00 лепка из полимерной глины
18:00 роспись акрилом
19:00 работа с кожей
14 мая
12:00 сборка чокера
13:00 работа с фетром
14:00 роспись акрилом
15:00 плетём из бисера
16:00 лепка из полимерной глины
17:00 лепка из полимерной глины
18:00 роспись акрилом
19:00 сборка браслета
15 мая
12:00 макраме
13:00 работа с фетром
14:00 роспись акрилом
15:00 плетём из бисера
16:00 лепка из полимерной глины
17:00 лепка из полимерной глины
18:00 свечекручение
19:00 сборка браслета
16 мая
12:00 лепка из ваты
13:00 макраме
14:00 мокрое валяние
15:00 плетём из бисера
15:00 роспись акриловыми красками
16:00 лепка из полимерной глины
17:00 лепка из полимерной глины
18:00 свечекручение
19:00 сборка браслета
17 мая
12:00 шьём из меха
13:00 макраме
14:00 мокрое валяние
15:00 плетём из бисера
16:00 лепка из полимерной глины
17:00 свечекручение
18:00 сборка браслета
* В составе мастерской — 40 человек, и классы по лепке, работе с фетром, набойке по ткани, ткачеству, литью бумаги, обработке янтаря можно получить также в течение дня в свободном формате. Запись по телефону: 8 909 786-27-50.