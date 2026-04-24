Копчёная сметана, немое кино и диджеи: на Острове запускают весеннюю ярмарку

Ссылка В уик-энд, 25 апреля, на острове начнётся весенняя ярмарка. Это значит: в Культурном месте — новый сезон! Одна Неделя еды и музыки? Такого мы и не помним. С появлением новой сцены под эстакадным мостом программа расширилась — и кинопоказы, и лекции, и фотовыставка… Неделя превратилась в три; тут и там выросли городские символы — от велосипеда до «Вагонки» и даже Дома советов. Если сохранять спокойствие, ничего не пропустите. С этим точно поможем.

Еда 44 домика с едой, 15 — с интерьерными украшениями и аксессуарами — подвинулись ближе к Культурному месту. Среди новичков — стритфуд «У костра», что обещает картофель в золе с копчёной сметаной, печёный ананас с пломбиром и лимонад из ферментированных лимонов. Внимания стоят «Берлинеры»: ребята производят колбаски почти как на «Октоберфесте», начиняя их соусами. Линейку драников с тунцом и гребешком запустит «Лобстер deli», начинки для вензелей — от «яблочного штруделя» до сыра с оливками — задумал «Трдельник». Блинчики печёт дочерний проект «Синнабона», а гонконгские вафли — энтузиасты из Зеленоградска.

Мастер-классы Запахи моря и леса принесёт на Остров секция ремесленников: как минимум двое привезут собственные духи и диффузоры. Этнические украшения представит мастерская «Хельга». Коллекционные игрушки, вязаные сумки, шпильки из латуни тоже найдутся. Создать собственную историю можно на классах по свечекручению, литью бумаги или ткачеству. Их в белом шатре дают каждый день, и лучше сверяться с расписанием. У Странствующей артели кстати расписания нет — фехтуй или монеты чекань сколь угодно. Кулинарные классы при ней предлагает средневековая кофейня.

Кино и музыка Что будет происходить в Культурном месте? Жизнь на паузу вставать здесь точно не готова. Немые фильмы Бастера Китона, Всеволода Пудовкина озвучат городские музыканты и диджеи; трансляции концертов покажет виртуальный зал Московской филармонии, лекцию о музыкальном Калининграде 80-х прочтёт DJ Пенс, о прикладной урбанистике — Свят Мурунов, о немецкой кухне — Светлана Колбанева. Днём будем «В поисках вкуса» — смотреть выпуски исследовательского проекта команды Street Food Russia, вечером слушать диджей-сеты и музыку самую разную — сёрф-рок, джаз-фанк, электро-арт-поп. В дни ярмарки на Острове пройдут и специализированные маркеты — с винилом; картинами и фотографиями.

Культурный код В этот раз ярмарка задумала поиграть в ассоциации. Всего на три недели мы поставили на Острове несколько городских символов, которые — уверены — пробудят в вас много очень личных воспоминаний. Отсылки к Калининграду получились разные, но — спойлер: здесь нет и крошки янтаря. С понедельника по четверг ярмарка открыта с 12.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00, в Музейную ночь остаемся до 24.00.

Расписание 25 апреля 12:00 Московская филармония | трансляция концерта 14:00 В поисках вкуса: Калининград | кинопоказ 15:00 Хитмен брасс-бэнд | променад-концерт 17:00 «Шахматная горячка» | немое кино, тапёр — Андрей Коломыйцев 19:00 группа Юность | рок 20:00 Танцуй | вечеринка 26 апреля 12:00 Московская филармония| трансляция концерта 13:00 Шоу барабанщиц | променад-концерт 14:00 В поисках вкуса: хлеб на закваске и его феномен | кинопоказ 16:00 трио Париж | концерт 17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ 18:00 Счастье есть | квиз 20:00 ЗВУКБУК: Дамрава, Солидно | фолк-рок, электропоп 27 апреля 14:00 Московская филармония | трансляция концерта 15:30 В поисках вкуса: иван-чай | кинопоказ 16:00 «Бум-бум парни» | мастер-класс по ударным 17:00 Фильм, фильм, фильм | квиз 19:00 The Raushens | серф-рок 20:00 Конкурс караоке 28 апреля 14:00 Московская филармония | трансляция концерта 16:00 Арт-посольство «Супернова» | Культура города К. 18:00 «Генерал» — немое кино, тапёр | Mu_tronic 19:00 Музыкальная экспедиция | DJ Nilson 29 апреля 14:00 Московская филармония | трансляция концерта 15:00 «Калининград — органная столица России» (спикер — Евгений Авраменко) | Культура города К. 17:00 Фокстрот-бэнд | джаз 18:00 В поисках вкуса | кинопоказ 20:00 ЗВУК БУК: «Остров Канта» и Lexicon Somni | инди-рок 30 апреля 14:00 Московская филармония | трансляция концерта 15:00 «За столом у Канта» (спикер — Светлана Колбанева) | Культура города К. 16:00 Mark sx | джаз-хоп 17:00 В поисках вкуса: Кольский полуостров | кинопоказ 19:00 Другие ноты | поп-рок 1 мая 12:00 Московская филармония | трансляция концерта 13:00 Издательство Пикторика (спикер — Максим Попов) | Культура города К. 14:00 Дикси бэнд | променад-концерт 15:00 Мир, труд, май | квиз 16:00 вокальный ансамбль Летавица | фолк 17:00 «В поисках вкуса: Калининград» | кинопоказ 19:00 Ансамбль Акцент | джаз 20:00 Танцплощадка синти-поп | DJ Грета Боуи 2 мая 12:00 Московская филармония | трансляция концерта 13:00 Детская музыкальная школа имени Э. Т. А. Гофмана. Струнный ансамбль и дуэт гитаристов | академическая музыка 14:00 «Загадки острова Кнайпхоф» (спикер — Александр Попадин) | Культура города К. 16:00 Квартет Алексея Маркова | джаз-фанк, рок 17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ 19:00 Привет, Мишель | инди-рок 20:00 Танцуй | вечеринка 3 мая 12:00-19:00 Винил-маркет 12:00 Кружатся диски | DJ сет 15:00 Ezztatik band | джаз-фьюжн 16:00 «Музыкальный Калининград 80-х» (спикер — DJ Пенс) | Культура города К. 17:00 Кружатся диски | DJ-сет 20:00 Кёнигсберг ска-джаз-ансамбль | концерт 4 мая 14:00 Московская филармония | трансляция концерта 15:30 «Прикладная урбанистика» (спикер — Свят Мурунов) | Культура города К. 16:00 трио народных инструментов Калейдоскоп | концерт 17:00 В поисках вкуса: Калининград | кинопоказ 18:00 Счастье есть | квиз 20:00 Вартан Бабаян — классика, джаз, хаус | концерт ударных инструментов 5 мая 14:00 Московская филармония | трансляция концерта 15:00 «(Зоо)парк скульптур» (спикер — Светлана Колбанева) | Культура города К. 17:00 «Щенок-талисман» | немое кино, тапёр — Андрей Коломыйцев 19:00 Фильм, фильм, фильм | квиз 20:00 Сухарев бэнд | рок 6 мая 14:00 Московская филармония | трансляция концерта 15:30 «Хранители руин» (спикер — Василий Плитин) | Культура города К. 17:00 Квартет Алексея Маркова | джаз 18:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ 19:00 Mllfn | электро-арт-поп 7 мая 14:00 Камерный оркестр Детской музыкальной школы имени Э. Т. А. Гофмана | академическая музыка 15:00 «В поисках вкуса: хлеб на закваске и его феномен» | кинопоказ 17:00 трио Фокстрот | джаз 18:00 «Счастье есть» | квиз 20:00 Bob Marley трибьют | реггей 8 мая 14:00 Московская филармония | трансляция концерта 15:00 «Мифы и герои ресторанного Калининграда» (спикер — Светлана Колбанева) | Культура города К. 16:00 Местный или турист | квиз 17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ 19:00 ЗВУКБУК: Делай громче — Один миллион человек | инди-рок 9 мая 12:00 Московская филармония | трансляция концерта 14:00 Мы вращаем землю! | бардовская песня 16:00 В поисках вкуса: Ростов-на-Дону | кинопоказ 17:00 Вокальный ансамбль Летавица | фолк 19:00 трио Париж | концерт 20:00 Караоке-конкурс 10 мая 12:00–19:00 Арт-маркет 12:00 Московская филармония | трансляция концерта 13:00 «Красная книга» (спикер — Екатерина Мирошникова, «Креспектива») | Культура города К. 14:00 Mark sx | джаз-хоп 15:00 Калининградский фотосоюз (спикер — Александр Матвеев) | Культура города К. 17:00 джаз-бэнд Фокстрот | концерт 18:00 В поисках вкуса: Курск | кинопоказ 20:00 ЗВУКБУК: Солнечная ладья и Черновик | акустический концерт 11 мая 12:00 Московская филармония | трансляция концерта 13:30 Фильм, фильм, фильм | квиз 15:00 трио народных инструментов Калейдоскоп | концерт 16:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ 19:00 Лондон Париж | концерт 20:00 Танцплощадка | DJ Грета Боуи 15 мая 14:00 Московская филармония | трансляция концерта 15:30 Местный или турист | квиз 16:00 В поисках вкуса: Екатеринбург | кинопоказ 18:00 трио Париж | концерт 19:00 Максим Imanou | аудиовизуальный концерт 20:00 «Кёнигсберг-Калининград: рождение театра в послевоенное время» (спикер — Мария Дорофеева) | лекция 21:00 Родные просторы | DJ Локос 21:30 вокальный ансамбль Крайность | электрофолк 22:00 Родные просторы | DJ Локос 22:30 вокальный ансамбль Крайность | электрофолк 23:00 Родные просторы | DJ Локос 16 мая 12:00 Московская филармония | трансляция концерта 13:30 Счастье есть | квиз 14:30 В поисках вкуса: Калининград | кинопоказ 16:00 Сухарев бэнд | концерт 17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ 19:00 Иллюмия | джаз 20:00 Музыкальная экспедиция | DJ Нильсон 17 мая 12:00 Московская филармония | трансляция концерта 13:00 ансамбль Музыкальное общество Калининграда | концерт 14:00 В поисках вкуса: Удомля | кинопоказ 15:00 Руслан и Людмила. На стыке времён | мини-спектакль 17:00 Twilbard & Green tales | фолк-рок 19:00 Awakeless x Lunadon | аудиовизуальный концерт

Мастер-классы 25 апреля 12:00 шьём из меха 13:00 макраме 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 15:00 работа с деревянными аппликациями и роспись акрилом 16:00 сборка браслета 16:00 скрапбукинг 17:00 горячий декупаж со свечой 17:00 окрашивание стекла 18:00 сборка чокера 19:00 работа с кожей 26 апреля 12:00 шьём из меха 13:00 макраме 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 15:00 работа с деревянными аппликациями и роспись акрилом 16:00 сборка браслета 16:00 скрапбукинг 17:00 горячий декупаж со свечой 17:00 окрашивание стекла 18:00 сборка чокера 19:00 работа с кожей 27 апреля 12:00 работа с деревом и фурнитурой 13:00 рисуем на термоусадочном пластике 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 16:00 литьё бумаги 17:00 окрашивание стекла 18:00 лепка из глины 19:00 работа с кожей 28 апреля 12:00 работа с деревом и фурнитурой 13:00 рисуем на термоусадочном пластике 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 16:00 литьё бумаги 17:00 окрашивание стекла 18:00 лепка из глины 19:00 работа с кожей 29 апреля 12:00 работа с деревом и фурнитурой 13:00 рисуем на термоусадочном пластике 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 16:00 вяжем крючком 17:00 окрашивание стекла 18:00 свечекручение 19:00 работа с кожей 30 апреля 12:00 работа с деревом и фурнитурой 13:00 рисуем на термоусадочном пластике 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 работа с фетром 16:00 вяжем крючком 17:00 свечекручение 18:00 сборка подвеса 19:00 работа с кожей 1 мая 12:00 работа с деревом и фурнитурой 13:00 лепка из ваты 14:00 рисуем на термоусадочном пластике 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 роспись акрилом 16:00 лепка из глины 17:00 декупаж 18:00 сборка подвеса 19:00 работа с кожей 2 мая 12:00 работа с деревом и фурнитурой 13:00 шьём из меха 14:00 сборка браслета 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 роспись акрилом 16:00 работа с заготовками 16:00 скрапбукинг 17:00 декупаж 18:00 сборка подвеса 19:00 работа с кожей 3 мая 12:00 скрапбукинг 13:00 плетение в технике «шамбала» 14:00 сборка браслета 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 роспись акрилом 16:00 работа с заготовками 16:00 скрапбукинг 17:00 декупаж 17:00 роспись акрилом 18:00 сборка подвеса 19:00 работа с кожей 4 мая 12:00 скрапбукинг 13:00 плетение в технике «шамбала» 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 16:00 работа с фетром 17:00 макраме 18:00 лепка из полимерной глины 19:00 работа с кожей 5 мая 12:00 макраме 13:00 лепка из ваты 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 16:00 работа с фетром 17:00 макраме 18:00 сборка чокера 19:00 работа с кожей 6 мая 12:00 макраме 13:00 рисуем на термоусадочном пластике 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 16:00 работа с фетром 17:00 макраме 18:00 сборка чокера 19:00 формовая заливка воска 7 мая 12:00 макраме 13:00 рисуем на термоусадочном пластике 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 16:00 работа с фетром 17:00 макраме 18:00 сборка чокера 19:00 формовая заливка воска 8 мая 12:00 чеканка, wire wrapping 13:00 лепка из ваты 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 16:00 роспись акрилом 17:00 макраме 18:00 лепка из полимерной глины 19:00 работа с кожей 9 мая 12:00 чеканка, wire wrapping 13:00 шьём из меха 13:00 макраме 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 15:00 роспись акрилом 16:00 скрапбукинг 17:00 плетение в технике «шамбала» 18:00 роспись акрилом 19:00 работа с кожей 10 мая 12:00 чеканка, wire wrapping 13:00 рисуем на термоусадочном пластике 13:00 макраме 14:00 мокрое валяние 14:00 точение резцом на токарном станке 15:00 плетём из бисера 16:00 роспись акрилом 16:00 скрапбукинг 17:00 плетение в технике «шамбала» 18:00 роспись акрилом 19:00 формовая заливка воска 11 мая 12:00 работа с деревянными аппликациями и роспись акрилом 13:00 скрапбукинг 14:00 вяжем крючком 15:00 плетём из бисера 16:00 роспись акрилом 17:00 плетение в технике «шамбала» 18:00 лепка из полимерной глины 18:00 роспись акрилом 19:00 формовая заливка воска 12 мая 12:00 макраме 13:00 работа с фетром 14:00 вяжем крючком 15:00 плетём из бисера 16:00 лепка из полимерной глины 17:00 макраме 18:00 лепка из полимерной глины 19:00 работа с кожей 13 мая 12:00 сборка чокера 13:00 работа с фетром 14:00 вяжем крючком 15:00 плетём из бисера 16:00 лепка из полимерной глины 17:00 лепка из полимерной глины 18:00 роспись акрилом 19:00 работа с кожей 14 мая 12:00 сборка чокера 13:00 работа с фетром 14:00 роспись акрилом 15:00 плетём из бисера 16:00 лепка из полимерной глины 17:00 лепка из полимерной глины 18:00 роспись акрилом 19:00 сборка браслета 15 мая 12:00 макраме 13:00 работа с фетром 14:00 роспись акрилом 15:00 плетём из бисера 16:00 лепка из полимерной глины 17:00 лепка из полимерной глины 18:00 свечекручение 19:00 сборка браслета 16 мая 12:00 лепка из ваты 13:00 макраме 14:00 мокрое валяние 15:00 плетём из бисера 15:00 роспись акриловыми красками 16:00 лепка из полимерной глины 17:00 лепка из полимерной глины 18:00 свечекручение 19:00 сборка браслета 17 мая 12:00 шьём из меха 13:00 макраме 14:00 мокрое валяние 15:00 плетём из бисера 16:00 лепка из полимерной глины 17:00 свечекручение 18:00 сборка браслета