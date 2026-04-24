14:02
Копчёная сметана, немое кино и диджеи: на Острове запускают весеннюю ярмарку

  1. Калининград
В уик-энд, 25 апреля, на острове начнётся весенняя ярмарка.

Это значит: в Культурном месте — новый сезон!

Одна Неделя еды и музыки? Такого мы и не помним. С появлением новой сцены под эстакадным мостом программа расширилась — и кинопоказы, и лекции, и фотовыставка… Неделя превратилась в три; тут и там выросли городские символы — от велосипеда до «Вагонки» и даже Дома советов. Если сохранять спокойствие, ничего не пропустите. С этим точно поможем.

Еда

44 домика с едой, 15 — с интерьерными украшениями и аксессуарами — подвинулись ближе к Культурному месту. Среди новичков — стритфуд «У костра», что обещает картофель в золе с копчёной сметаной, печёный ананас с пломбиром и лимонад из ферментированных лимонов. Внимания стоят «Берлинеры»: ребята производят колбаски почти как на «Октоберфесте», начиняя их соусами. Линейку драников с тунцом и гребешком запустит «Лобстер deli», начинки для вензелей — от «яблочного штруделя» до сыра с оливками — задумал «Трдельник». Блинчики печёт дочерний проект «Синнабона», а гонконгские вафли — энтузиасты из Зеленоградска.

Мастер-классы

Запахи моря и леса принесёт на Остров секция ремесленников: как минимум двое привезут собственные духи и диффузоры. Этнические украшения представит мастерская «Хельга». Коллекционные игрушки, вязаные сумки, шпильки из латуни тоже найдутся. Создать собственную историю можно на классах по свечекручению, литью бумаги или ткачеству. Их в белом шатре дают каждый день, и лучше сверяться с расписанием.

У Странствующей артели кстати расписания нет — фехтуй или монеты чекань сколь угодно. Кулинарные классы при ней предлагает средневековая кофейня.

Кино и музыка

Что будет происходить в Культурном месте? Жизнь на паузу вставать здесь точно не готова. Немые фильмы Бастера Китона, Всеволода Пудовкина озвучат городские музыканты и диджеи; трансляции концертов покажет виртуальный зал Московской филармонии, лекцию о музыкальном Калининграде 80-х прочтёт DJ Пенс, о прикладной урбанистике — Свят Мурунов, о немецкой кухне — Светлана Колбанева. Днём будем «В поисках вкуса» — смотреть выпуски исследовательского проекта команды Street Food Russia, вечером слушать диджей-сеты и музыку самую разную — сёрф-рок, джаз-фанк, электро-арт-поп. В дни ярмарки на Острове пройдут и специализированные маркеты — с винилом; картинами и фотографиями.

Культурный код

В этот раз ярмарка задумала поиграть в ассоциации. Всего на три недели мы поставили на Острове несколько городских символов,  которые — уверены — пробудят в вас много очень личных воспоминаний. Отсылки к Калининграду получились разные, но — спойлер: здесь нет и крошки янтаря.

С понедельника по четверг ярмарка открыта с 12.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00, в Музейную ночь остаемся до 24.00.

Расписание

25 апреля

12:00 Московская филармония | трансляция концерта

14:00 В поисках вкуса: Калининград | кинопоказ

15:00 Хитмен брасс-бэнд | променад-концерт

17:00 «Шахматная горячка» | немое кино, тапёр — Андрей Коломыйцев

19:00 группа Юность | рок

20:00 Танцуй | вечеринка

26 апреля

12:00 Московская филармония| трансляция концерта

13:00 Шоу барабанщиц | променад-концерт

14:00 В поисках вкуса: хлеб на закваске и его феномен | кинопоказ

16:00 трио Париж | концерт

17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ

18:00 Счастье есть | квиз

20:00 ЗВУКБУК: Дамрава, Солидно | фолк-рок, электропоп

27 апреля

14:00 Московская филармония | трансляция концерта

15:30 В поисках вкуса: иван-чай | кинопоказ

16:00 «Бум-бум парни» | мастер-класс по ударным

17:00 Фильм, фильм, фильм | квиз

19:00 The Raushens | серф-рок

20:00 Конкурс караоке

28 апреля

14:00 Московская филармония | трансляция концерта

16:00 Арт-посольство «Супернова» | Культура города К.

18:00 «Генерал» — немое кино, тапёр | Mu_tronic

19:00 Музыкальная экспедиция | DJ Nilson

29 апреля

14:00 Московская филармония | трансляция концерта

15:00 «Калининград — органная столица России» (спикер — Евгений Авраменко) | Культура города К.

17:00 Фокстрот-бэнд | джаз

18:00 В поисках вкуса | кинопоказ

20:00 ЗВУК БУК: «Остров Канта» и Lexicon Somni | инди-рок

30 апреля

14:00 Московская филармония | трансляция концерта

15:00 «За столом у Канта» (спикер — Светлана Колбанева) | Культура города К.

16:00 Mark sx | джаз-хоп

17:00 В поисках вкуса: Кольский полуостров | кинопоказ

19:00 Другие ноты | поп-рок

1 мая

12:00 Московская филармония | трансляция концерта

13:00 Издательство Пикторика (спикер — Максим Попов) | Культура города К.

14:00 Дикси бэнд | променад-концерт

15:00 Мир, труд, май | квиз

16:00 вокальный ансамбль Летавица | фолк

17:00 «В поисках вкуса: Калининград» | кинопоказ

19:00 Ансамбль Акцент | джаз

20:00 Танцплощадка синти-поп | DJ Грета Боуи

2 мая

12:00 Московская филармония | трансляция концерта

13:00 Детская музыкальная школа имени Э. Т. А. Гофмана. Струнный ансамбль и дуэт гитаристов | академическая музыка

14:00 «Загадки острова Кнайпхоф» (спикер — Александр Попадин) | Культура города К.

16:00 Квартет Алексея Маркова | джаз-фанк, рок

17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ

19:00 Привет, Мишель | инди-рок

20:00 Танцуй | вечеринка

3 мая

12:00-19:00 Винил-маркет

12:00 Кружатся диски | DJ сет

15:00 Ezztatik band | джаз-фьюжн

16:00 «Музыкальный Калининград 80-х» (спикер — DJ Пенс) | Культура города К.

17:00 Кружатся диски | DJ-сет

20:00 Кёнигсберг ска-джаз-ансамбль | концерт

4 мая

14:00 Московская филармония | трансляция концерта

15:30 «Прикладная урбанистика» (спикер — Свят Мурунов) | Культура города К. 

16:00 трио народных инструментов Калейдоскоп | концерт

17:00 В поисках вкуса: Калининград | кинопоказ

18:00 Счастье есть | квиз

20:00 Вартан Бабаян — классика, джаз, хаус | концерт ударных инструментов

5 мая

14:00 Московская филармония | трансляция концерта

15:00 «(Зоо)парк скульптур» (спикер — Светлана Колбанева) | Культура города К.

17:00 «Щенок-талисман» | немое кино, тапёр — Андрей Коломыйцев

19:00 Фильм, фильм, фильм | квиз

20:00 Сухарев бэнд | рок

6 мая

14:00 Московская филармония | трансляция концерта

15:30 «Хранители руин» (спикер — Василий Плитин) | Культура города К.

17:00 Квартет Алексея Маркова | джаз

18:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ

19:00 Mllfn | электро-арт-поп

7 мая

14:00 Камерный оркестр Детской музыкальной школы имени Э. Т. А. Гофмана | академическая музыка

15:00 «В поисках вкуса: хлеб на закваске и его феномен» | кинопоказ

17:00 трио Фокстрот | джаз

18:00 «Счастье есть» | квиз

20:00 Bob Marley трибьют | реггей

8 мая

14:00 Московская филармония | трансляция концерта

15:00 «Мифы и герои ресторанного Калининграда» (спикер — Светлана Колбанева) | Культура города К.

16:00 Местный или турист | квиз

17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ

19:00 ЗВУКБУК: Делай громче — Один миллион человек | инди-рок

9 мая

12:00 Московская филармония | трансляция концерта

14:00 Мы вращаем землю! | бардовская песня

16:00 В поисках вкуса: Ростов-на-Дону | кинопоказ

17:00 Вокальный ансамбль Летавица | фолк

19:00 трио Париж | концерт

20:00 Караоке-конкурс

10 мая

12:00–19:00 Арт-маркет

12:00 Московская филармония | трансляция концерта

13:00 «Красная книга» (спикер — Екатерина Мирошникова, «Креспектива») | Культура города К.

14:00 Mark sx | джаз-хоп

15:00 Калининградский фотосоюз (спикер — Александр Матвеев) | Культура города К.

17:00 джаз-бэнд Фокстрот | концерт

18:00 В поисках вкуса: Курск | кинопоказ

20:00 ЗВУКБУК: Солнечная ладья и Черновик | акустический концерт

11 мая

12:00 Московская филармония | трансляция концерта

13:30 Фильм, фильм, фильм | квиз

15:00 трио народных инструментов Калейдоскоп | концерт

16:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ

19:00 Лондон Париж | концерт

20:00 Танцплощадка | DJ Грета Боуи

15 мая

14:00 Московская филармония | трансляция концерта

15:30 Местный или турист | квиз

16:00 В поисках вкуса: Екатеринбург | кинопоказ

18:00 трио Париж | концерт

19:00 Максим Imanou | аудиовизуальный концерт

20:00 «Кёнигсберг-Калининград: рождение театра в послевоенное время» (спикер — Мария Дорофеева) | лекция

21:00 Родные просторы | DJ Локос

21:30 вокальный ансамбль Крайность | электрофолк 

22:00 Родные просторы | DJ Локос

22:30 вокальный ансамбль Крайность | электрофолк

23:00 Родные просторы | DJ Локос

16 мая

12:00 Московская филармония | трансляция концерта

13:30 Счастье есть | квиз

14:30 В поисках вкуса: Калининград | кинопоказ

16:00 Сухарев бэнд | концерт

17:00 Калининградский клуб кинолюбителей | кинопоказ

19:00 Иллюмия | джаз

20:00 Музыкальная экспедиция | DJ Нильсон

17 мая

12:00 Московская филармония | трансляция концерта

13:00 ансамбль Музыкальное общество Калининграда | концерт

14:00 В поисках вкуса: Удомля | кинопоказ

15:00 Руслан и Людмила. На стыке времён | мини-спектакль

17:00 Twilbard & Green tales | фолк-рок

19:00 Awakeless x Lunadon | аудиовизуальный концерт

Мастер-классы

25 апреля

12:00 шьём из меха

13:00 макраме

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

15:00 работа с деревянными аппликациями и роспись акрилом

16:00 сборка браслета

16:00 скрапбукинг

17:00 горячий декупаж со свечой

17:00 окрашивание стекла

18:00 сборка чокера

19:00 работа с кожей

26 апреля

12:00 шьём из меха

13:00 макраме

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

15:00 работа с деревянными аппликациями и роспись акрилом

16:00 сборка браслета

16:00 скрапбукинг

17:00 горячий декупаж со свечой

17:00 окрашивание стекла

18:00 сборка чокера

19:00 работа с кожей

27 апреля

12:00 работа с деревом и фурнитурой

13:00 рисуем на термоусадочном пластике

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

16:00 литьё бумаги

17:00 окрашивание стекла

18:00 лепка из глины

19:00 работа с кожей

28 апреля

12:00 работа с деревом и фурнитурой

13:00 рисуем на термоусадочном пластике

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

16:00 литьё бумаги

17:00 окрашивание стекла

18:00 лепка из глины

19:00 работа с кожей

29 апреля

12:00 работа с деревом и фурнитурой

13:00 рисуем на термоусадочном пластике

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

16:00 вяжем крючком

17:00 окрашивание стекла

18:00 свечекручение

19:00 работа с кожей

30 апреля

12:00 работа с деревом и фурнитурой

13:00 рисуем на термоусадочном пластике

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 работа с фетром

16:00 вяжем крючком

17:00 свечекручение

18:00 сборка подвеса

19:00 работа с кожей

1 мая

12:00 работа с деревом и фурнитурой

13:00 лепка из ваты

14:00 рисуем на термоусадочном пластике

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 роспись акрилом

16:00 лепка из глины

17:00 декупаж

18:00 сборка подвеса

19:00 работа с кожей

2 мая

12:00 работа с деревом и фурнитурой

13:00 шьём из меха

14:00 сборка браслета

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 роспись акрилом

16:00 работа с заготовками

16:00 скрапбукинг

17:00 декупаж

18:00 сборка подвеса

19:00 работа с кожей

3 мая

12:00 скрапбукинг

13:00 плетение в технике «шамбала»

14:00 сборка браслета

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 роспись акрилом

16:00 работа с заготовками

16:00 скрапбукинг

17:00 декупаж

17:00 роспись акрилом

18:00 сборка подвеса

19:00 работа с кожей

4 мая

12:00 скрапбукинг

13:00 плетение в технике «шамбала»

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

16:00 работа с фетром

17:00 макраме

18:00 лепка из полимерной глины

19:00 работа с кожей

5 мая

12:00 макраме

13:00 лепка из ваты

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

16:00 работа с фетром

17:00 макраме

18:00 сборка чокера

19:00 работа с кожей

6 мая

12:00 макраме

13:00 рисуем на термоусадочном пластике

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

16:00 работа с фетром

17:00 макраме

18:00 сборка чокера

19:00 формовая заливка воска

7 мая

12:00 макраме

13:00 рисуем на термоусадочном пластике

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

16:00 работа с фетром

17:00 макраме

18:00 сборка чокера

19:00 формовая заливка воска

8 мая

12:00 чеканка, wire wrapping

13:00 лепка из ваты

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

16:00 роспись акрилом

17:00 макраме

18:00 лепка из полимерной глины

19:00 работа с кожей

9 мая

12:00 чеканка, wire wrapping

13:00 шьём из меха

13:00 макраме

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

15:00 роспись акрилом

16:00 скрапбукинг

17:00 плетение в технике «шамбала»

18:00 роспись акрилом

19:00 работа с кожей

10 мая

12:00 чеканка, wire wrapping

13:00 рисуем на термоусадочном пластике

13:00 макраме

14:00 мокрое валяние

14:00 точение резцом на токарном станке

15:00 плетём из бисера

16:00 роспись акрилом

16:00 скрапбукинг

17:00 плетение в технике «шамбала»

18:00 роспись акрилом

19:00 формовая заливка воска

11 мая

12:00 работа с деревянными аппликациями и роспись акрилом

13:00 скрапбукинг

14:00 вяжем крючком

15:00 плетём из бисера

16:00 роспись акрилом

17:00 плетение в технике «шамбала»

18:00 лепка из полимерной глины

18:00 роспись акрилом

19:00 формовая заливка воска

12 мая

12:00 макраме

13:00 работа с фетром

14:00 вяжем крючком

15:00 плетём из бисера

16:00 лепка из полимерной глины

17:00 макраме

18:00 лепка из полимерной глины

19:00 работа с кожей

13 мая

12:00 сборка чокера

13:00 работа с фетром

14:00 вяжем крючком

15:00 плетём из бисера

16:00 лепка из полимерной глины

17:00 лепка из полимерной глины

18:00 роспись акрилом

19:00 работа с кожей

14 мая

12:00 сборка чокера

13:00 работа с фетром

14:00 роспись акрилом

15:00 плетём из бисера

16:00 лепка из полимерной глины

17:00 лепка из полимерной глины

18:00 роспись акрилом

19:00 сборка браслета

15 мая

12:00 макраме

13:00 работа с фетром

14:00 роспись акрилом

15:00 плетём из бисера

16:00 лепка из полимерной глины

17:00 лепка из полимерной глины

18:00 свечекручение

19:00 сборка браслета

16 мая

12:00 лепка из ваты

13:00 макраме

14:00 мокрое валяние

15:00 плетём из бисера

15:00 роспись акриловыми красками

16:00 лепка из полимерной глины

17:00 лепка из полимерной глины

18:00 свечекручение

19:00 сборка браслета

17 мая

12:00 шьём из меха

13:00 макраме

14:00 мокрое валяние

15:00 плетём из бисера

16:00 лепка из полимерной глины

17:00 свечекручение

18:00 сборка браслета

* В составе мастерской — 40 человек, и классы по лепке, работе с фетром, набойке по ткани, ткачеству, литью бумаги, обработке янтаря можно получить также в течение дня в свободном формате. Запись по телефону: 8 909 786-27-50.

Реклама. ГАУ КО «Остров Канта», ОГРН 1023900597720, г. Калининград
740
Анонсы На правах рекламы
6+