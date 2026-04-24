Развитие с нейроподходом: где особенных детей учат говорить и готовят к школе в Калининграде

Ежегодно центр помогает более 100 особенным детям и их родителям при трудностях в обучении, задержке речи или особенностях в поведении. Чтобы скорректировать всё перечисленное, специалисты используют на занятиях нейроподход.

В моменты, когда первые слова никак не приходят, плохой почерк мешает учиться, а гиперактивность влияет на успеваемость, традиционных занятий бывает мало. В Калининграде центр «Нейрологосвет» помогает подойти к проблеме с другой стороны, ведь не существует «непослушных» детей, есть неправильный подход.

Кому подходят занятия?

Система комплексного сопровождения создана для детей раннего возраста, дошкольников и школьников с нарушением чтения и письма, плохим почерком и трудностями с усвоением программы.

Есть занятия для детей до семи лет, где развивают фонематический слух, математические навыки, обучают основам грамоты и ставят руку к письму.

Опытные специалисты помогут малышам заговорить, а затем нейрологопед поставит звуки, используя нейроупражнения и специальное сенсорное оборудование.

Для специалистов и родителей созданы онлайн‑курсы по воспитанию детей. Кроме того, можно получить консультации поведенческого и семейного психолога.

Особый подход

Здесь не просто развивают речь. Команда, в которую входят нейрологопеды, нейропсихологи, клинические психологи и специалисты АФК по сенсорной интеграции, работает комплексно.

С одним специалистом ребёнок корректирует свой сенсорный профиль, занимается адаптивной физкультурой на сиббордах, укрепляя связь между телом и мозгом, с другим специалистом — ставит речь, развивает эмоциональный интеллект, учится общаться и готовится к школе.

В центре разработали собственный нейротренажёр на печатной основе. Это рабочая тетрадь, которая «настраивает» мозг школьника на работу и корректирует трудности в обучении.

Логопед использует разноцветные логопедические зонды для подготовки речевого аппарата и постановки звуков — он готовит речевой аппарат к правильным звукам и словам.