Развитие с нейроподходом: где особенных детей учат говорить и готовят к школе в Калининграде

Развитие с нейроподходом: где особенных детей учат говорить и готовят к школе в Калининграде - Новости Калининграда

Центр развития «Нейрологосвет» помогает детям с особенностями речевого развития от 1,5 до 17 лет.

В моменты, когда первые слова никак не приходят, плохой почерк мешает учиться, а гиперактивность влияет на успеваемость, традиционных занятий бывает мало. В Калининграде центр «Нейрологосвет» помогает подойти к проблеме с другой стороны, ведь не существует «непослушных» детей, есть неправильный подход.

Ежегодно центр помогает более 100 особенным детям и их родителям при трудностях в обучении, задержке речи или особенностях в поведении. Чтобы скорректировать всё перечисленное, специалисты используют на занятиях нейроподход.

Развитие с нейроподходом: где особенных детей учат говорить и готовят к школе в Калининграде - Новости Калининграда

Кому подходят занятия?

Система комплексного сопровождения создана для детей раннего возраста, дошкольников и школьников с нарушением чтения и письма, плохим почерком и трудностями с усвоением программы. 

Есть занятия для детей до семи лет, где развивают фонематический слух, математические навыки, обучают основам грамоты и ставят руку к письму.

Опытные специалисты помогут малышам заговорить, а затем нейрологопед поставит звуки, используя нейроупражнения и специальное сенсорное оборудование. 

Для специалистов и родителей созданы онлайн‑курсы по воспитанию детей. Кроме того, можно получить консультации поведенческого и семейного психолога.

Особый подход

Здесь не просто развивают речь. Команда, в которую входят нейрологопеды, нейропсихологи, клинические психологи и специалисты АФК по сенсорной интеграции, работает комплексно. 

С одним специалистом ребёнок корректирует свой сенсорный профиль, занимается адаптивной физкультурой на сиббордах, укрепляя связь между телом и мозгом, с другим специалистом — ставит речь, развивает эмоциональный интеллект, учится общаться и готовится к школе.

В центре разработали собственный нейротренажёр на печатной основе. Это рабочая тетрадь, которая «настраивает» мозг школьника на работу и корректирует трудности в обучении.

Логопед использует разноцветные логопедические зонды для подготовки речевого аппарата и постановки звуков — он готовит речевой аппарат к правильным звукам и словам.

Найти свою профессию

Центр, ставший в 2023 году обладателем государственного гранта и финалистом престижных профессиональных конкурсов (Топ КИВО), объявил о запуске нового направления для тех, кто ищет себя.

Для подростков, которые стоят на пороге выбора пути, появилась возможность найти себя в профессии. Это глубокий тренинг-исследование, выявляющий настоящие таланты и склонности.

Для родителей и специалистов

«Нейрологосвет» — это ещё и просветительская площадка с качественным видеоконтентом, который можно изучать в удобное время:

1. Для родителей: видеокурсы по адаптации к детскому саду и работе с трудностями при обучении.

2. Для специалистов: онлайн-уроки для коррекционных специалистов по теме слоговой структуры слова.

В центре «Нейрологосвет» особенный ребёнок не просто развивается, а получает всё необходимое, чтобы успешно социализироваться и быть полноценным членом нашего общества.

Подробнее о центре можно узнать на сайте neirologosvet39.ru или в сообществе во «ВКонтакте» vk.com/neirologosvet39.

Адреса в Калининграде:

  • Комсомольская ул., 61,
  • ул. Горького, 193.

При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, www.mbkaliningrad.ru.

Реклама. ИП Мочалова Светлана Валериевна, ИНН 390400648313
