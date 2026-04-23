Федосеев о прошедшей зиме: Со всеми поставленными задачами «Чистота» справилась

Муниципальное предприятие «Чистота» успешно преодолело все вызовы, вставшие перед коммунальщиками зимой 2025-26 года. Такую оценку дал председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев на профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

«Со всеми поставленными задачами в зимний период мы справились, несмотря на аномальные снегопады», — сказал чиновник.

По словам Федосеева, для уборки дорог и тротуаров было задействовано 67 единиц техники, из которых 37 — крупногабаритные машины, а 29 — малые уборочные устройства. Для предотвращения образования гололёда использовали более 22 тысяч тонн соли и пескосоляной смеси.

Всё это позволило не допустить коллапса, в частности общественный транспорт ни разу не срывал выпуски на линию.

В минувшем создали дополнительную базу на Портовой, чтобы оперативнее убирать Московский район. «Чистота» также провела подготовку к следующему сезону, увеличив запасы противогололёдных материалов. В бюджете предусмотрены средства на модернизацию техники, включая приобретение новых тракторов для оперативного реагирования в сложных условиях.

В следующем сезоне планируется увеличить объём закупки противогололёдных материалов и усилить сотрудничество с коммерческими организациями, подчеркнул Федосеев. Это необходимо для оперативного расширения ресурсов в условиях аномальных снегопадов.