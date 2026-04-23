Зеленоградск занял третье место в рейтинге самых «кошачьих» городов России

Зеленоградск оказался на третьем месте в рейтинге самых «кошачьих» городов России. Исследование производителя кормов Superpet учитывало городскую культуру, инфраструктуру и отношение жителей к животным.

На первом месте — Санкт-Петербург, где кошки считаются частью культурного наследия и официально «работают» в Эрмитаже, помогая защищать музей от грызунов. Для усатых там оборудованы специальные проходы.

Казань заняла второе место: по данным опросов, кошки есть у 94% жителей. Город известен легендой о казанских котах, которых отправляли ко двору императрицы для борьбы с мышами, а также памятником Коту казанскому.

Зеленоградск замыкает тройку лидеров. Здесь кошки стали символом города: их изображения украшают фасады зданий, а сами животные свободно гуляют по улицам и привлекают туристов.

Воронеж попал в рейтинг благодаря котёнку с улицы Лизюкова, котомаршруту и тематическим кафе.

Тюмень отметили за Сквер сибирских кошек, где установлены 12 скульптур животных, участвовавших в спасении блокадного Ленинграда от грызунов.