В Калининграде снова откладывается доделка проблемного участка дублёра Артиллерийской

В Калининграде откладывается строительство улицы Лучинского, которая станет дублёром Артиллерийской. Об этом сообщил председатель комитета по развитию дорожно-транспортного комплекса Антон Романов на профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

Речь идёт об участке от круга на Артиллерийской через Лучинского до Невского. Сейчас сделана дорога до Мариенко, которая позволяет водителям перемещаться лишь внутри микрорайона.

По словам Романова, возникли сложности при разработке проекта: «Мы планируем пойти на расторжение данного контракта. Ну а дальше без проектно-сметной документации реализация строительного монтажных работ невозможна», — сказал Романов.