В Калининграде готовность автомобильного дублёра двухъярусного моста составляет лишь 45%

Готовность автомобильного дублёра двухъярусного моста, который строят с 2021 года, составляет лишь 45%. Об этом сообщил председатель комитета по развитию дорожно-транспортного комплекса администрации Антон Романов на профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

Срок завершения объекта датируется октябрём 2026 года. Депутаты выразили недоумение по поводу того, что за пять лет было построено меньше половины, а доделать всё нужно за полгода.

Антон Романов пояснил, что темпы строительства зависят в большей степени от выделяемых средств: «Мы реализуем этот проект в рамках софинансирования с региональными и федеральными бюджетами. Мы получили дополнительные средства и возможности для ускорения процесса».

На текущий момент финансирование распределено до 2028 года включительно. Романов отметил, что работы идут в соответствии с графиком. По предварительным планам, дублёр двухъярусного моста должен быть завершён осенью 2028 года.