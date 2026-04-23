Жители Калининграда могут купить смартфоны серии HUAWEI nova 15 по предзаказу в МТС

МТС сообщает о старте предзаказа на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные портретные фото, удобные функции с искусственным интеллектом и долгую работу без подзарядки.

Серия HUAWEI nova 15 доступна в конфигурациях 256 Гб и 512 Гб в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах. В период с 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3 тысяч рублей.

Цены на новинки с учётом скидки в МТС:

nova 15 Pro (256 Гб) — 41 990 рублей; nova 15 Pro (512 Гб) — 46 990 рублей; nova 15 (256 Гб) — 33 990 рублей; nova 15 (512 Гб) — 38 990 рублей.

«Флагманские смартфоны HUAWEI пользуются высоким спросом среди российских потребителей. В частности, серия nova — одна из наиболее популярных в своём ценовом сегменте. Например, продажи предыдущей серии nova 14, вышедшей в октябре прошлого года, растут на 90% от месяца к месяцу. Мы ожидаем, что HUAWEI nova 15 продолжит эту динамику и усилит позиции бренда», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

О серии HUAWEI nova 15

Одной из ключевых особенностей серии стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съёмки. Впервые в HUAWEI обе камеры nova 15 Pro — основная и фронтальная — оснащены объективами с ультрареалистичным модулем цветопередачи. Технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах позволяет более точно передавать оттенки и детали изображения.

Благодаря специальной технологии портретной съёмки HUAWEI nova 15 Pro позволяет создавать портреты студийного уровня, сохраняя естественность деталей как на основной, так и на фронтальной камере. Портретный ультраобъектив 50 МП передаёт мельчайшие детали, сохраняя естественную текстуру и глубину изображения.

Модель отличается лаконичным молодёжным дизайном. HUAWEI nova 15 Pro обладает корпусом из алюминиевого сплава, HUAWEI nova 15 — из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. Версия Pro дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам. Толщина корпуса HUAWEI nova 15 Pro составляет 6,9 мм, HUAWEI nova 15–7,2 мм, что обеспечивает удобство повседневного использования.

Смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, включая выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами, что позволяет прокручивать страницы и делать скриншоты. Также реализована технология двустороннего шумоподавления, которая повышает чёткость передачи голоса во время вызовов.