«Я могла только кричать: где сын?!»: семья погорельцев из Комсомольска рассказала подробности о пожаре (фото, видео)

Татьяна и Андрюша с Димой пока живут у бабушки. Фото: Татьяна

Когда вспыхнул пожар, Татьяна, молодая мама из посёлка Комсомольск, где сгорела крыша жилого дома, отвозила в детский сад старшего сына Андрюшу. В квартире оставались её муж Сергей и второй малыш, пятимесячный Дима, рассказала «Клопс» сама женщина в четверг, 23 апреля. Она только повернула на свою улицу, когда зазвонил мобильник — и в тот же момент увидела столб чёрного дыма над своей крышей. Едва припарковавшись, мама в панике бросилась наверх. Всё, о чем она могла думать — где Дима?!

Но муж перехватил её на лестнице, успокоив, что уже устроил мальчика в машине. Сам он пытался вынести хотя бы какие-то вещи. Но спасти почти ничего не удалось. Семья занимала в мансарде две комнаты и кухню, во второй, закрытой квартире никто не жил уже лет десять. В то утро Сергей почувствовал запах дыма и понял, что тот сочится из расположенного рядом с ней чердачного помещения, рассказывает его жена. Выбив ведущую туда дверь, он обнаружил, что пол уже полыхает. Он кинулся за водой, плеснул, сколько смог, из бутылки... Но вода у нас подаётся электрическим насосом, — говорит Татьяна. — уже ничего не работало. Поэтому он не смог ничего сделать, схватил ребёнка в одеяле и документы и выбежал».

Официальная причина возгорания пока не установлена. Татьяна не исключает, что она может быть как-то связана с электроснабжением дома — прошедшей зимой в системе уже что-то ремонтировали. Нижние квартиры тоже пострадали, но больше не от огня, а от воды во время тушения пожара. А вот мансарда выгорела сильно. Потолочные перекрытия, падая, безвозвратно повредили мебель, техника оплавилась. Больше всего пострадала кухня, но и в комнатах что не стало пеплом, то прокоптилось и провоняло гарью. «Даже не знаю, получится ли хоть что-то отстирать, — говорит молодая мама. — Спасибо нашим людям, так все помогают, несут и вещи мальчикам, и нам...»

Жильё Сергей и Татьяна снимали у родственника. По её словам, он считает, что восстанаваливать там нечего. «Он говорит, что уже возраст не тот, нервничать он не будет, — говорит Татьяна. — Договорится как-то с соседями, чтобы просто они себе накрыли крышу и жили спокойно». Сейчас семья с двумя детьми временно разместилась у родных: здесь же, в Комсомольске. Своё жильё у них, к счастью, есть — год назад успели купить недорогую квартиру в соседних Озерках. Но там нужен серьёзный ремонт, а деньги, которые Таня и Сергей на него откладывали, теперь в прямом смысле сгорели. Так что всё придётся начинать с нуля. Если вы хотите помочь погорельцам, можно сделать любое пожертвование с помощью сервиса Сбер Онлайн.