Власти Калининграда рассказали, от чего зависит дальнейшая реконструкция Аллеи Смелых

В Калининграде пока не определились со сроками продолжения реконструкции Аллеи Смелых. Об этом сообщил председатель комитета по развитию дорожно-транспортного комплекса администрации Антон Романов на профильном заседании комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

«Реализация второго и третьего этапа возможна только при софинансировании из регионального бюджета», — отметил Романов.

Сейчас город готовит заявки на получение средств. «Мы подадим объекты на отбор, а дальше по решению регионального правительства будем либо выходить на строительно-монтажные работы, либо переносить сроки», — пояснил чиновник.

Реконструкция Аллеи Смелых разбита на несколько этапов. Четвёртая очередь (стык с окружной) уже реализована.