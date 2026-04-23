Калининградский янтарный комбинат удвоит выпуск ювелирных изделий с алмазной огранкой

Калининградский янтарный комбинат планирует удвоить производство ювелирных изделий с алмазной огранкой, известные как «янтарные бриллианты». В 2026 году количество таких украшений увеличится с 10 до 20 тысяч штук. Это связано с ростом спроса на уникальные изделия, сообщает пресс-служба комбината.

Комбинат освоил технологию алмазной огранки пять лет назад, благодаря чему янтарь, известный своей мягкостью, становится более прочным и способным напоминать драгоценные камни. Процесс обработки включает в себя укрепление янтаря в автоклавах под воздействием давления и температуры, что устраняет микропузырьки воздуха и влагу.

Каждое изделие формируется вручную, с использованием станка с алмазным диском. Мастера создают от 17 до 88 граней на камне, контролируя пропорции и свечение через увеличительное стекло. За смену специалист обрабатывает до 15 камней.

«Мы можем воспроизводить в янтаре классические формы бриллианта и изумруда. Камень приобретает такой же блеск, но остаётся доступным и востребованным. Спрос на эти изделия вырос в два раза, и мы закупили дополнительное оборудование», — сообщила Майя Скворцова, заместитель генерального директора Калининградского янтарного комбината.