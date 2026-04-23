Куски сотов валяются на земле: на Верхнем озере разорили дупло с пчёлами (фото)

На Верхнем озере в Калининграде прохожие нашли пчелиный рой, который лишился дома. Об этом «Клопс» рассказала калининградка Юлия Ю.

Накануне у водоёма спиливали старые деревья в районе улицы Береговой, рассказала девушка. На другой день, проходя мимо, она обратила внимание на мусор на пешеходной дорожке, вероятно, оставшиеся после этих работ. А подойдя ближе, увидела рядом на газоне пчёл, которые сбились в комок среди груды опилок.

«Я поняла, что это разрушенный пчелиный улей — соты валяются на земле, пчёлы дезориентированы, — говорит Юлия. — Очень жалко, потому что пчёлы играют важную роль в природе! Они участвуют в опылении растений, от которого зависит экосистема вокруг нас. Неужели никто не проверяет, нет ли на дереве живых существ?»

Девушка предполагает, что рой занимал дупло в одном из вырубленных деревьев и теперь остался без дома. Калининградский пчеловод-любитель Николай выехал на берег озера. Он готов принять насекомых к себе, но опасается, что за ночь они могли погибнуть.