В Калининграде отремонтируют крышу на историческом здании школы №5

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта крыши здания бывшей народной школы Розенау на улице Зои Космодемьянской. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать конструкции кровли и уложить новую черепицу. Победителя электронного аукциона определят 13 мая. После заключения контракта подрядчику отведут 97 дней на выполнение работ.

Капремонт школы будет проходить поэтапно во время летних каникул. После крыши обновят спортивный зал, затем — фасад, внутренние помещения и инженерные сети.

Здание школы Розенау построили в 1890–1892 годах. Для фундамента использовали валуны от старых крепостных сооружений города. В 1930-х к нему пристроили спортивный зал, бассейн и добавили третий этаж. Сегодня это здание с высокой вальмовой крышей и ризалитом на фасаде, завершённым фахверковым фронтоном. В 2007 году объект признали памятником культурного наследия.