Дирекция Балтийской АЭС подарила городской библиотеке Советска книги о науке

Ссылка Библиотечный фонд городской библиотеки молодого атомного города Советска Калининградской области пополнился коллекцией специализированной и научно-популярной литературы. В рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь» сотрудники Дирекции Балтийской АЭС торжественно передали в фонд городской библиотеки им. Рутмана несколько десятков книг, которые открыли читателям мир атомной науки и технологий. «Мы благодарим наших коллег из "Росатома" за предоставленную коллекцию книг об атомной отрасли. Для нас важно, чтобы у всех желающих, особенно у молодёжи, был доступ к качественной проверенной информации об атомной отрасли. Эти книги помогут развеять мифы и показать, что современная атомная энергетика — это высокие технологии, безопасность и забота о будущем планеты, — сказал на открытии фестиваля «Библионочь» директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция Балтийской АЭС» Сергей Сухов. — Возможно, именно эти книги помогут кому-то из школьников выбрать профессию и в будущем прийти работать к нам в отрасль».

Партнёрство библиотеки с атомщиками — давняя и плодотворная история. На библиотечных полках уже заняли достойное место книги местных авторов, изданные при поддержке Дирекции Балтийской АЭС. Это живое свидетельство того, как атомщики вкладываются в культурный код территории. Кроме того, сотрудники библиотеки — активные участники просветительских и обучающих проектов «Росатома». Полученные компетенции и инновационные подходы они успешно применяют на практике, создавая в новом формате интерактивные площадки для крупных событий, таких как и эта ежегодная всероссийская акция «Библионочь». «"Библионочь" — это прежде всего праздник для всех жителей города, которые за одну ночь смогут побывать на многих мастер-классах и даже посмотреть спектакль, — делится впечатлениями директор библиотеки Галина Уткина. — Кроме того, "Библионочь" — наш способ сказать спасибо. Спасибо ветеранам за фундамент, на котором мы стоим, и спасибо нашим партнёрам Дирекции Балтийской АЭС за поддержку, которая помогает библиотеке развиваться и оставаться центром притяжения». Главный девиз «Библионочи» в Советске этого года — «В ритме времени». Он посвящён сразу двум юбилеям: 80-летию Калининградской области и библиотеки города. Библиотека-именинница сама подготовила подарок для гостей — уникальную видеопрезентацию о своей 80-летней истории, выполненную в формате ожившей книги. Перелистывая виртуальные страницы, гости праздника словно читали увлекательный роман о городе и его людях. «Библионочь» стала символичным мостом между славным прошлым региона, библиотеки и динамичным настоящим атомного города Советска.