Дирекция Балтийской АЭС подарила городской библиотеке Советска книги о науке

Библиотечный фонд городской библиотеки молодого атомного города Советска Калининградской области пополнился коллекцией специализированной и научно-популярной литературы.
В рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь» сотрудники Дирекции Балтийской АЭС торжественно передали в фонд городской библиотеки им. Рутмана несколько десятков книг, которые открыли читателям мир атомной науки и технологий.
«Мы благодарим наших коллег из "Росатома" за предоставленную коллекцию книг об атомной отрасли. Для нас важно, чтобы у всех желающих, особенно у молодёжи, был доступ к качественной проверенной информации об атомной отрасли. Эти книги помогут развеять мифы и показать, что современная атомная энергетика — это высокие технологии, безопасность и забота о будущем планеты, — сказал на открытии фестиваля «Библионочь» директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция Балтийской АЭС» Сергей Сухов. — Возможно, именно эти книги помогут кому-то из школьников выбрать профессию и в будущем прийти работать к нам в отрасль».
Партнёрство библиотеки с атомщиками — давняя и плодотворная история. На библиотечных полках уже заняли достойное место книги местных авторов, изданные при поддержке Дирекции Балтийской АЭС. Это живое свидетельство того, как атомщики вкладываются в культурный код территории. Кроме того, сотрудники библиотеки — активные участники просветительских и обучающих проектов «Росатома». Полученные компетенции и инновационные подходы они успешно применяют на практике, создавая в новом формате интерактивные площадки для крупных событий, таких как и эта ежегодная всероссийская акция «Библионочь».
«"Библионочь" — это прежде всего праздник для всех жителей города, которые за одну ночь смогут побывать на многих мастер-классах и даже посмотреть спектакль, — делится впечатлениями директор библиотеки Галина Уткина. — Кроме того, "Библионочь" — наш способ сказать спасибо. Спасибо ветеранам за фундамент, на котором мы стоим, и спасибо нашим партнёрам Дирекции Балтийской АЭС за поддержку, которая помогает библиотеке развиваться и оставаться центром притяжения».
Главный девиз «Библионочи» в Советске этого года — «В ритме времени». Он посвящён сразу двум юбилеям: 80-летию Калининградской области и библиотеки города. Библиотека-именинница сама подготовила подарок для гостей — уникальную видеопрезентацию о своей 80-летней истории, выполненную в формате ожившей книги. Перелистывая виртуальные страницы, гости праздника словно читали увлекательный роман о городе и его людях. «Библионочь» стала символичным мостом между славным прошлым региона, библиотеки и динамичным настоящим атомного города Советска.
В России продолжает расти число конкурсов и акселераторов для молодых специалистов, где новое поколение специалистов может получить адресную экспертную помощь, представить свои идеи, а также стать частью рабочих групп по разработке инноваций и получить уникальный опыт. «Росатом» и его предприятия активно участвуют в программах по укреплению образовательной базы и повышают доступность профориентационных программ для школьников, формируя условия для развития будущих специалистов атомной отрасли.
Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона — АО «Концерн Росэнергоатом» — эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая плавучий энергоблок (ПЭБ) единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в составе двух реакторных установок. 33 энергоблока суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают около 19% электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).