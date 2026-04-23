В Калининграде почти половина мужчин не против уйти в декрет вместо жены — опрос

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 46% работающих мужчин заявили, что готовы при необходимости оформить отпуск по уходу за ребёнком вместо супруги. Об этом говорят результаты исследования SuperJob, опубликованные в четверг, 23 апреля.

Опрос проводили среди трудоустроенных женатых мужчин, которые планируют детей. Полностью готовы уйти в декрет 28% респондентов, ещё 18% скорее согласились бы на такой вариант, 30% участников опроса категорически против, а 24% думают, что не возьмут отпуск по уходу за ребёнком.

«Согласно опросу представителей работодателей, за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, фиксировались в 15% компаний», — пишут аналитики.

Исследование проводили с 2 марта по 16 апреля.