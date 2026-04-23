В Калининграде отопительный сезон планируют завершить 4 мая

Власти Калининграда рассчитывают завершить отопительный сезон 4 мая. Об этом глава комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев сообщил на заседании профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.
«Начиная с апреля, мы традиционно ведём мониторинг температуры воздуха, и сейчас, если брать прогноз на будущее, мы целимся к 4 мая на завершение отопительного сезона», — заявил чиновник.
В мэрии заявляли, что отопительный сезон в Калининграде не завершат, пока среднесуточная температура в городе не будет держаться выше +8 градусов в течение пяти дней подряд.