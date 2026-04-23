В воскресенье в Калининградской области ожидают штормовой ветер и дождь с ледяной крупой

В ближайшее воскресенье в регионе ожидается усиление ветра до 19-21 м/с. Такой прогноз специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» опубликовали в своём телеграм-канале.
«Нас ждёт погодный переполох в виде усиления северо-западного ветра до штормовых значений в тыловой части циклона. <...> Дневная температура при этом вряд ли превысит +6...+8°С, вероятны кратковременные заряды смешанных осадков [в виде] дождя и крупы», — говорится в публикации.
По словам синоптиков, Калининградской области «ещё повезёт»: в европейской части России этот циклон может вызвать более сильную непогоду, в том числе снегопады.
В более ранних прогнозах синоптики предупреждали, что к концу месяца в Калининградской области ожидается резкое похолодание со снегом. По предварительным оценкам, дневная температура будет колебаться от +11 до +13 градусов, на побережье — от +8 до +11. Ночами сохранится слабый плюс, местами возможны заморозки.