Свежим ветром по едва прогретой земле: прогноз погоды в Калининграде и области на 23 апреля

В четверг, 23 апреля, в регионе ожидают до +14 градусов, относительно ясное небо и ветер. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

Утром в регионе ожидается +3...+5 градусов на рассвете и до +8...+11 к полудню, у моря — +6...+8. Синоптики прогнозируют небольшую облачность, местами с прояснениями.

После обеда в Калининграде и области будет +10...+12 градусов, на востоке — до +13...+14, на побережье — +6...+9. Дождей не обещают.

К закату температура опустится до +6...+10, а ближе к полуночи — до +2...+5. Вечером небо будет переменно облачным, местами с прояснениями.

В течение суток будет дуть северо-западный ветер. Ночью, утром и вечером его скорость составит 4-8 м/с с порывами до 9-12 м/с, днём — 5-12 м/с с усилением до 13-16 м/с. Атмосферное давление — 760-761 мм рт. ст.