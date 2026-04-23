До 30 апреля: кто должен успеть отчитаться о доходах

Обычно НДФЛ удерживается автоматически с зарплаты, но, если у вас были дополнительные доходы, декларацию в налоговый орган придётся подать самостоятельно. Кому необходимо подать декларацию 3-НДФЛ, как это сделать быстро и что будет, если опоздать?

Кому точно нужно отчитаться

Подать декларацию о доходах за 2025 год обязаны все, кто получил доход, с которого налог не был удержан. Крайний срок предоставления документов — 30 апреля 2026 года.

Самые частые жизненные ситуации, когда необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ:

Продажа имущества. Вы продали квартиру, дом, земельный участок или машину, но владели ими меньше минимального срока (обычно 3 или 5 лет). Аренда. Вы сдавали квартиру, комнату или нежилое помещение в аренду. Подарки. Вы получили в дар недвижимость, автомобиль, акции или доли от человека, который не является вашим близким родственником (для родственников — освобождение). Выигрыши. Вам улыбнулась удача в лотерее, и сумма выигрыша составила до 15 тыс. рублей (если больше — налог обычно удерживает организатор). Зарубежные доходы. Вы получали деньги от источников за пределами России. Свой бизнес. Вы — ИП, нотариус, адвокат. Особый случай. Если вам выплатили доход, но работодатель (налоговый агент) не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговую, долг ложится на ваши плечи.

30 апреля 2026 года — последний день, чтобы отчитаться (подать декларацию). Опоздаете — выпишут штраф.

15 июля 2026 года — последний день, чтобы заплатить налог, который вы насчитали в декларации.

Если налоговый агент всё-таки не удержал налог, но сам отчитался за вас, налоговая пришлёт вам уведомление. В этом случае платить нужно будет до 1 декабря 2026 года, но без подачи 3-НДФЛ.

Когда декларация НЕ нужна

Не всегда продажа имущества означает бумажную волокиту. Вы освобождаетесь от отчёта, если:

Вы владели недвижимостью 5 лет и более (или 3 года в особых случаях: наследство от близкого родственника, приватизация, единственное жильё). Сумма продажи недвижимости — до 1 млн рублей, а другого имущества (например, машины) — до 250 тыс. рублей.

Важно! Если кадастровая стоимость объекта, умноженная на 0,7, оказалась выше суммы продажи, налоговая будет считать именно по кадастру.

Как отчитаться проще и быстрее?

Самый удобный способ — подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении. Сервис подскажет, где поставить цифры, проверит ошибки и позволит отправить декларацию онлайн.

Если вы сомневаетесь, нужно ли вам вообще подавать 3-НДФЛ, на главной странице сайта ФНС работает чат-бот. Задайте ему вопрос: «Нужно ли мне подавать 3-НДФЛ?» — и получите точный ответ под вашу ситуацию.

Важный нюанс!

Если вы хотите вернуть налог за обучение, лечение или покупку квартиры (то есть получить налоговый вычет), сроки вас не ограничивают. Декларацию на возврат денег можно подать в любое время в течение всего года.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.



