Не просто запись: как камеры с Xeoma замечают то, что вы упустили

Большинство систем видеонаблюдения работают как чёрный ящик: записывают, ждут инцидента, а вы смотрите часы записей уже после ЧП. Но современные решения могут не просто быть пассивным наблюдателем, а понимать, что происходит, и помогать управлять бизнесом: сокращать простои, улучшать сервис, оптимизировать процессы — и всё это в реальном времени.
Xeoma — это именно такое решение. Это не просто ещё один софт для камер, это платформа, которая за 20 лет своего развития выросла из средства простой периметральной охраны в настоящего помощника — гибкого, надёжного и доступного даже для малого предприятия или частного использования от одной до тысяч камер.
Для кого это?
- Владельцев магазинов, кафе, сервисов: увидеть, что действительно работает в зале, а что — только тратит бюджет.
- Производств и складов: снизить простои, избежать травм, автоматизировать рутинный контроль.
- Строительных компаний и арендодателей: наблюдать за объектом из любого места, даже без электричества и постоянного интернета.
- Медицинских и социальных учреждений: вовремя заметить падение с кровати, длительное отсутствие движения, тревожное поведение.
- Реселлеров и установщиков систем видеонаблюдения: предлагать не просто запись, а «умное» решение с видеоаналитикой.
- Руководителей служб безопасности и ИТ: получить умный контроль без роста команды и сложности.
- Частных пользователей: защитить дом, дачу, подъезд без переплат, без сложной и долгой настройки.
Что делает Xeoma особенной?
Лёгкий старт с одной камеры.
Не нужно покупать комплект, заранее продумывать финальное количество камер. Одна камера — и вы уже в деле, расширяя систему по мере необходимости. Идеально для тестирования, пилотного проекта или частного использования.
Работает на простом компьютере.
Даже на старом ноутбуке или офисном ПК. Не требуется дорогой сервер. Используйте то, что уже есть.
Объединяет любые камеры.
Забудьте про привязку к одному бренду. Xeoma работает с большинством современных IP-камер — можно смешивать старое и новое оборудование. Не придётся менять всё сразу.
Вы решаете, где хранить видео.
На офисном компьютере? В защищённом хранилище? Или работать в реальном времени без записи? Всё возможно. Вы управляете системой, а не наоборот.
Смотрите из любого места.
Смотрите, что происходит на объекте, где бы вы ни были, через браузер или приложение на телефоне. Достаточно мобильного интернета.
Умные сигналы — только когда нужно.
Получайте уведомления, когда:
- кто-то зашёл туда, где не должен быть;
- очередь на кассу стала слишком длинной;
- обнаружен работник без защитной экипировки (каски, маски и т. п.);
- техника простаивает;
- пациент в палате упал;
- в кадре появился дым или открытое пламя.
Вы получаете уведомление — на телефон, на почту или в мессенджер — и решаете, что делать. Без просмотра часов записи.
Платите только за то, что используете.
Более 100 функций — от счётчика посетителей и тепловых карт до распознавания номеров, текста, звуков и контроля соблюдения техники безопасности.
При этом не нужно покупать то, что не нужно:
- Хотите вести учёт количества гостей за столиком в кафе? Берёте этот модуль.
- Нужен только контроль доступа? Добавляете распознавание автономеров и лиц.
- Растёте? Добавляете камеры по необходимости.
Сферы, где это действительно помогает
Магазины и сервисы.
С помощью продвинутого распознавания лиц наши клиенты — крупная сеть магазинов — сократила потери из-за магазинных воров более чем вдвое. Ещё несколько отзывов от клиентов:
«Люди приходят по акции, но редко покупают. После анализа тепловой карты поняли, что продающая зона плохо заметна. Переставили стенд — интерес клиентов вырос».
«Детектор очередей сам говорит, когда открывать дополнительную кассу».
Производство и склады.
«Ваш детектор стройбезопасности снизил нарушения ТБ почти на 60% […] Теперь видим полную картину даже там, где бригадир ранее мог не заметить».
Логистика и транспорт.
«После автоматизации въезда на склад с распознавателем номеров у нас больше нет задержек на шлагбауме».
«Камера в фургоне показала, как водитель ведёт машину [...] Мы стали контролировать этот момент, в итоге аварий стало заметно меньше».
Строительство и объекты.
«На объекте камера работает от аккумулятора, архив хранится в офисе. На удивление стабильно».
Больницы и дома престарелых.
«...Система сигнализирует медсестре, если человек лежит долго без движения. Это помогает избежать осложнений».
Банки и финансы.
«Сделали виртуальную тревожную кнопку с Xeoma как дополнительный уровень защиты».
«С распознаванием речи стало легко следить, что оператор следует скрипту».
Дом и дача.
«Xeoma помогла найти, кто наводил беспорядок в подъезде. И всегда можно узнать, если кто поцарапает машину».
Почему это не просто ещё один софт?
Xeoma не пытается быть решением, где «всё включено» и вы покупаете много лишнего. Она строится иначе:
- Простой старт: работает с камерами и ПК в наличии, пять минут настройки.
- Рост по потребности: когда нужно, добавляете аналитику, интеграции, распознавание.
- Надёжность, проверенная годами: 20 лет работы, тысячи пользователей, стабильность даже в сложных условиях.
- Гибкая оплата: можно купить навсегда или брать в аренду с переносом лицензии при смене железа.
- Поддержка и обновления: регулярные улучшения, живая поддержка.
Xeoma — это решение, которое масштабируется вместе с вами и вашими потребностями.
Для реселлеров и установщиков: почему стоит предлагать Xeoma
- Легко показать: можно запустить демо на ноутбуке за 10 минут.
- Выгодно предлагать: модульность позволяет подобрать решение под бюджет и задачу.
- Долгосрочные отношения: клиенты возвращаются за добавлением функций, обновлениями, расширением.
- Может больше, чем другие: более 100 функций, включая более 30 средств видеоаналитики.
- Подходит под любые задачи: от одной камеры в подъезде до тысяч на заводе.
Многие установщики говорят: «Попробовав Xeoma, уже не хочется переходить на что-то ещё. В ней всё есть: от записи до сложных задач. Подходит для самых разных проектов».
Попробуйте — и убедитесь сами
Видеонаблюдение перестало быть просто статьёй расходов на безопасность. Теперь это инвестиция в экономию, инструмент, который помогает вам:
- сэкономить время;
- сократить потери;
- улучшить сервис;
- автоматизировать рутинные задачи;
- принимать оперативные решения на основе фактов;
- оптимизировать процессы в фоне, пока работники заняты другими делами.
Можно начать уже сегодня с пилотного проекта на одном объекте с камерами и оборудованием, которые у вас уже есть, убедиться в результатах и затем расширить на другие филиалы, склады или точки продаж.
Получите демонстрационную лицензию, чтобы попробовать Xeoma бесплатно.
Скачайте, запустите — и вы увидите: это не просто запись. Это эффективный помощник, который замечает то, что вы могли бы пропустить, и подсказывает, когда нужно действовать.