Не просто запись: как камеры с Xeoma замечают то, что вы упустили

Xeoma — это именно такое решение. Это не просто ещё один софт для камер, это платформа, которая за 20 лет своего развития выросла из средства простой периметральной охраны в настоящего помощника — гибкого, надёжного и доступного даже для малого предприятия или частного использования от одной до тысяч камер .

Что делает Xeoma особенной?

Лёгкий старт с одной камеры.

Не нужно покупать комплект, заранее продумывать финальное количество камер. Одна камера — и вы уже в деле, расширяя систему по мере необходимости. Идеально для тестирования, пилотного проекта или частного использования.

Работает на простом компьютере.

Даже на старом ноутбуке или офисном ПК. Не требуется дорогой сервер. Используйте то, что уже есть.

Объединяет любые камеры.

Забудьте про привязку к одному бренду. Xeoma работает с большинством современных IP-камер — можно смешивать старое и новое оборудование. Не придётся менять всё сразу.

Вы решаете, где хранить видео.

На офисном компьютере? В защищённом хранилище? Или работать в реальном времени без записи? Всё возможно. Вы управляете системой, а не наоборот.

Смотрите из любого места.

Смотрите, что происходит на объекте, где бы вы ни были, через браузер или приложение на телефоне. Достаточно мобильного интернета.

Умные сигналы — только когда нужно.

Получайте уведомления, когда:

кто-то зашёл туда, где не должен быть; очередь на кассу стала слишком длинной; обнаружен работник без защитной экипировки (каски, маски и т. п.); техника простаивает; пациент в палате упал; в кадре появился дым или открытое пламя.

Вы получаете уведомление — на телефон, на почту или в мессенджер — и решаете, что делать. Без просмотра часов записи.

Платите только за то, что используете.

Более 100 функций — от счётчика посетителей и тепловых карт до распознавания номеров, текста, звуков и контроля соблюдения техники безопасности.

При этом не нужно покупать то, что не нужно:

Хотите вести учёт количества гостей за столиком в кафе? Берёте этот модуль. Нужен только контроль доступа? Добавляете распознавание автономеров и лиц. Растёте? Добавляете камеры по необходимости.

Сферы, где это действительно помогает

Магазины и сервисы.

С помощью продвинутого распознавания лиц наши клиенты — крупная сеть магазинов — сократила потери из-за магазинных воров более чем вдвое. Ещё несколько отзывов от клиентов:

«Люди приходят по акции, но редко покупают. После анализа тепловой карты поняли, что продающая зона плохо заметна. Переставили стенд — интерес клиентов вырос».

«Детектор очередей сам говорит, когда открывать дополнительную кассу».