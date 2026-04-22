В Холмогоровке хотят приспособить для современного использования командный пункт времён штурма Кёнигсберга

Власти Калининградской области определили будущее мемориального комплекса в Холмогоровке, где в апреле 1945 года размещались командный пункт 43-й армии и Военно-политическое управление 3-го Белорусского фронта. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Объект культурного наследия планируют адаптировать для современного использования. На разработку проектной и рабочей документации власти выделяют 22,7 млн рублей из областного бюджета.

Площадь объекта составляет 1 028,2 «квадратов». Заказчиком выступает ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области», главным распорядителем средств — региональная служба государственной охраны ОКН. Завершить работы рассчитывают в 2026 году.